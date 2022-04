Βρετανία: «Το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό παραμένει ικανό», παρά την απώλεια των Saratov και Moskva

Παρόλη την απώλεια του αποβατικού Saratov και του πυραυλοφόρου καταδρομικού Moskva, ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού διατηρεί την επιχειρησιακή δυνατότητα να πλήξει παράκτιους και άλλους στόχους στην Ουκρανία, σύμφωνα με ενημέρωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Περίπου είκοσι σκάφη του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένων υποβρυχίων, βρίσκονται στη ζώνη επιχειρήσεων της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο Twitter.

«Το στενό του Βοσπόρου παραμένει κλειστό για όλα τα πολεμικά πλοία εκτός των τουρκικών, κάτι που σημαίνει ότι η Ρωσία δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει το Μασκβά, το καταδρομικό που έχασε» προσθέτει.

Το συγκεκριμένο πλοίο είχε κυρίως ρόλο αντιαεροπορικής προστασίας της ναυτικής δύναμης, που επιχειρεί στην περιοχή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε το βρετανικό υπουργείου Άμυνας με ανεξάρτητο τρόπο.

