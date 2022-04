Περίκλειστη πόλη - φάντασμα η Σαγκάη

Μια εικόνα από το μέλλον η οποία ωστόσο αφορά το παρόν, αντικρίζει ο φανταστικός επισκέπτης της μεγαλύτερης πόλης της Κίνας όπου εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε καθεστώς μαζικής καραντίνας λόγω Covid-19.

Για πρώτη φορά το καθεστώς επιβάλλει τόσο σκληρά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. Εικόνες βίας στους δρόμους με υπαλλήλους που φορούν ειδικές στολές, να χτυπούν πολίτες, ενώ συνεργεία περιπολούν στους δρόμους συγκεντρώνοντας κατοικίδια ζώα από άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό.

Τα κατοικίδια αυτά στη συνέχεια θανατώνονται. Αναρτήσεις με βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δείχνουν το τι πραγματικά συμβαίνει.

Στο παρακάτω βίντεο ένας κρατικός υπάλληλος με στολή προστασίας χτυπά ανελέητα μια γυναίκα η οποία φέρεται να είναι και ηλικιωμένη. Την κλοτσάει και στη συνέχεια την σέρνει στο πεζοδρόμιο.

Σε ένα άλλο βίντεο ένας μπόγιας έχει ακινητοποιήσει ένα ανήμπορο ζωάκι και επιχειρεί να το μεταφέρει προκειμένου να θανατωθεί. Το ζωάκι είχε την ατυχία να ανήκει σε ασθενή από κορωνοϊο.

Chinese authorities killing poor animals (cats & dogs), whom they find with Covid, in #Shanghai.



Is this a way to curb corona virus... no doubt why #China is called as a "Cruel & Barbaric Nation"!!

Σε ένα άλλο βίντεο θα δείτε ένα κέντρο καραντίνας για ασθενείς με Covid-19 όπου υπό τους ήχους της κομματικής μουσικής ασθενείς ανεμίζουν τα κόκκινα σημαιάκια του κομμουνιστικού κόμματος της Κίνας προφανώς δοξάζοντας την πολιτική ηγεσία της χώρας. Δίπλα τους στα κρεβάτια βλέπει κανείς ξαπλωμένους του ασθενείς.

Οι εικόνες μοιάζουν να είναι βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ρομπότ-σκύλοι και drones περιπολούν στους άδειους δρόμους, ενώ κάτοικοι ουρλιάζουν μέσα στη νύχτα, κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Lockdown in Shanghai: dog robots announce that nobody is allowed to leave the house. Drones fly around, come right up to you when they spot you outside and tell you to go back inside.

Σημειώνεται πως πολλοί κάτοικοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους εδώ και τρεις εβδομάδες, καθώς το lockdown προβλέπει αυστηρή απομόνωση και μαζικά τεστ για τον κορωνοϊό.

#Shanghai, a woman screamed in despair by the window because her loved one died before her at home due to lack of emergency medical help & response. Person who filmed & leaked this video was forced to erase the social media post & issue a public apology for causing fear. #China



Η κατάσταση περιγράφεται από τους κατοίκους ως απελπιστική αφού δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους για να προμηθευτόύν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Covid control officers in #Shanghai have started breaking out the GO HOME GUN aka a megaphone that just repeats "Hui Jia (Return Home)". Dystopian AF.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, στο τελευταίο κύμα πάνω από 200.000 περιστατικά Covid-19 έχουν καταγραφεί, αν και δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.