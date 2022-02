Περού: Επτά νεκροί από τη συντριβή μικρού αεροσκάφους κοντά στις Γραμμές των Νάσκα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη αεροσκάφος τουρισμού που εκτελούσε πτήση πάνω από τις παγκοσμίως γνωστές Γραμμές των Νάσκα, εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο του Περού, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκροί είναι πέντε τουρίστες (τρεις Ολλανδοί, δύο Χιλιανοί) και τα δύο μέλη του πληρώματος (Περουβιανοί).

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με εκπροσώπους των πρεσβειών της Ολλανδίας και της Χιλής.

Το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών του Περού ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου ότι το αεροσκάφος Cessna 207 συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Μαρία Ράιχε, στην πόλη Νάσκα.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», συνόψισε, συμπληρώνοντας ότι τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.

Ο διοικητής της αστυνομίας στη Νάσκα, o Έντγκαρ Εσπινόσα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του στο έδαφος.

