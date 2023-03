Πυρηνικό εργοστάσιο στις ΗΠΑ έθεσε υπό έλεγχο διαρροή μολυσμένου νερού

Η εταιρεία Xcel Energy ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (16/3) πως περιόρισε διαρροή νερού μολυσμένου με τρίτιο και το επεξεργάστηκε για να το απορρυπάνει, πρόβλημα που εντοπίστηκε σε εργοστάσιό της στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει «κανένας κίνδυνος» για τους κατοίκους ή το περιβάλλον.

Η διαρροή περιοριζόταν «στην εγκατάσταση» στο Μοντιτσέλο, κοντά στη Μινεάπολη, στον ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό της, με άλλα λόγια δεν υπήρξε μόλυνση «εκτός του εργοστασίου, ούτε στο πόσιμο νερό της περιοχής», τόνισε η Xcel Energy σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Δεν υπάρχει «κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία του τοπικού πληθυσμού ή του περιβάλλοντος», διαβεβαίωσε η εταιρεία.

Το τρίτιο είναι ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου.

Xcel Energy’s Monticello nuclear power plant is dealing with the cleanup of a radioactive water leak.



The company says there’s no contamination in the water supply.



People who live nearby the plant are wondering why it took over three months to update the public. pic.twitter.com/VcRwK0ZEXb