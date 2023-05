Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο στην Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, πιθανόν εξαιτίας πλήγματος από ουκρανικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κοντράτιεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Another video showing the impact of the drone strike on the Afipsky oil refinery in Russia's Krasnodar Krai pic.twitter.com/7oad3owRRn

«Δεν υπάρχουν θύματα», διευκρίνισε ο Κοντράτιεφ.

The fire at the #Afipsky oil refinery in the #Krasnodar Territory has been completely eliminated, the head of the region said pic.twitter.com/m6ZIgcrxMl