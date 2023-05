Πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στην Ατλάντα των ΗΠΑ

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε την Τετάρτη στην Ατλάντα των ΗΠΑ, από το οποίο πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας κανένας ύποπτος δεν τέθηκε υπό κράτηση, ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter.

Atlanta Police investigating an active shooter at a building in Midtownhttps://t.co/6y73qwzoGp — Edward ofori (@Eddypeps) May 3, 2023

Η αστυνομία ανέφερε ότι η κατάσταση εκτυλίχθηκε μέσα σε νοσοκομείο που βρίσκεται στην οδό West Peachtree μεταξύ της 12ης και της 13ης οδού, ενώ κάλεσε τον κόσμο να αποφύγει την μετάβαση στην περιοχή και να προφυλαχθεί.

For my ATL followers: This is the person Atlanta police are looking for right now in connection to that deadly shooting in midtown. pic.twitter.com/Kbs1Y5ZScj — Chenue Her (@ChenueHer) May 3, 2023

#BREAKING: Police said multiple people were injured in an "active shooter" situation at an Atlanta hospital. https://t.co/fWiIs9NTC6 — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) May 3, 2023

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες του φερόμενου ως δράστη.

Τα στιγμιότυπα από τις κάμερες παρακολούθησης δείχνουν έναν άνδρα που φοράει μάσκα προσώπου και μια τσάντα στο μπροστινό μέρος του σώματός του να σημαδεύει με όπλο σε χώρο που φαίνεται να είναι χώρος υποδοχής.

Μια άλλη εικόνα τον δείχνει χωρίς μάσκα και με την κουκούλα του σηκωμένη σε ένα ασανσέρ.

SWAT teams working together. A lot of attention is here on 15th. @11AliveNews pic.twitter.com/RYNN0yqUEy — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) May 3, 2023

Δεκάδες βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, ενώ μάρτυρες είδαν αρκετούς ανθρώπους να βγαίνουν από το κτίριο με φορεία, σύμφωνα με το WSB-TV.