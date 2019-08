Πολύνεκρες επιθέσεις συγκλονίζουν τις ΗΠΑ

Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι ΗΠΑ από τις δύο πολύνεκρες επιθέσεις, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, στο Ελ Πάσο του Τέξας και στο Ντέιτον του Οχάιο.

Λίγες ώρες μετά το μακελειό στο Ελ Πάσο στο Τέξας όπου 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 26 τραυματίστηκαν, σημειώθηκε ακόμη μία τραγωδία αυτή τη φορά στο Οχάιο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε μπαρ στην περιοχή Ντέιτον, με τις πρώτες πληροφορίες των Αμερικανικών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για 10 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ο δράστης, και 24 τραυματίες.

Σύμφωνα με την Dayton Daily News η αστυνομία αναζητεί πιθανώς και δεύτερο ένοπλο, ο οποίος έφυγε από τον χώρο μέσα σε ένα σκούρο τζιπ. Αρχικά, η αστυνομία έκανε λόγο για «ένοπλο» στην East 5th Street, έξω από το μπαρ Ned Peppers.

Η στιγμή της επίθεσης

#BREAKING : Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C

Now Dayton needs 🙏



Send out love to the victim and their families.



Hey America...We’re in trouble. #Dayton #DaytonShooting #Ohio #GunControlNow #gunreformnow pic.twitter.com/EvhiQk8Uys