Πώς οι αστυνομικοί εκτέλεσαν τον 17χρονο στη Ναντέρ

Σοκαριστικό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο που περιγράφει τη στιγμή της εκτέλεσης του 17χρονου Ναέλ στη Ναντέρ της Γαλλίας και είδε το φως της δημοσιότητας μέσω των social media. Η μαρτυρία προέρχεται από τον τρίτο επιβάτη του αυτοκινήτου στο οποίο οδηγός ήταν ο Ναέλ και περιγράφει αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες του τραγικού συμβάντος της περασμένης Τρίτης:

«Ο πρώτος αστυνομικός ζήτησε από τον Ναέλ να κατεβάσει το παράθυρο. Του είπε “σβήσε τη μηχανή αλλιώς θα σε πυροβολήσω”. Και του έδωσε μία γροθιά. Και τότε έφτασε και ο δεύτερος αστυνομικός και στάθηκε μπροστά στο παρμπρίζ στο ύψος του Ναέλ. Από εκεί, ο πρώτος αστυνομικός που βρίσκεται στο επίπεδο του παραθύρου του βάζει ένα πιστόλι στον κρόταφο και του λέει “μην κουνηθείς αλλιώς θα σου ρίξω μια σφαίρα στο κεφάλι”.

Ο δεύτερος αστυνομικός λέει “πυροβόλησε τον”. Ο πρώτος αστυνομικός του ξαναέδωσε μία γροθιά. Τότε ο Ναέλ έβαλε μπρος την μηχανή και τότε ο δεύτερος αστυνομικός που ήταν μπροστά στο όχημα πυροβόλησε. Ξαφνικά το πόδι πάτησε το γκάζι. Τον είδα να ψυχορραγεί και να τρέμει, πέσαμε πάνω σε μία μπάρα».

An audio message circulating online claims to be a friend of Nahel describing the events leading up to and after the fatal traffic stop



In the aftermath, violent protests have spread throughout France with people setting cars alight and ransacking shops