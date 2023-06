Πριγκόζιν: Μαχητές της Wagner κατέρριψαν στρατιωτικό ελικόπτερο της Ρωσίας

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, που χθες στασίασε εναντίον του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

«Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Wagner», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.

#Russia #Ukraine #war 🔥 A helicopter supposedly firing at Wagner troops in Rostov. pic.twitter.com/0Ms8uhvwkI

🚨 Combat footage between Wagner PMC and Kremlin forces in Rostov region pic.twitter.com/cPoAZehLdt