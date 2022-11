Ρωσία: Ερευνητές δημοσιογράφοι δημιουργούν την Samizdat μαχόμενοι την λογοκρισία

Οι δημοσιογράφοι των ιστότοπων ερευνητικής δημοσιογραφίας Proekt , Vaznie istorii, Bellingcat, The Insider και της ομάδας του Αλεξέι Ναβάλνι, συγκέντρωσαν σε μια εφαρμογή τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές έρευνες στην ρωσική γλώσσα, παρά την διαρκώς ενισχυόμενη λογοκρισία στην Ρωσία.

Πρόκειται για την εφαρμογή Samizdat για κινητά τηλέφωνα, που δίνει την δυνατότητα σ’ έναν χώρο να διαβάσει κάποιος χωρίς να κάνει χρήση VPN(εικονικού ιδιωτικού δικτύου) δημοσιογραφικές έρευνες στη ρωσική γλώσσα, παρά τα μπλοκαρίσματα που κάνει η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας (Roskomnadzor)και άλλου είδους πιέσεις που ασκεί στους δημοσιογράφους στην Ρωσία. Οι ανακοινώσεις της εφαρμογής Samizdat εμφανίσθηκαν στα κανάλια της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram σήμερα 11 Νοεμβρίου.

Alexey Navalny's team and four other investigative journalism projects have launched a new mobile app for publishing their reports. According to its developers, the app, which is called Samizdat, will be impossible for Russia's federal censor to block.https://t.co/fqtQXeHYMq