Ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν για εγκλήματα πολέμου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου εντάλματα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και την προεδρική επίτροπο της Ρωσίας για τα δικαιώματα των παιδιών, Μαρία Αλεξέγιεβνα Λβόβα-Μπέλοβα, κατηγορώντας τον πρώτο ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή του, το ΔΠΔ ανέφερε ότι υπάρχουν «εύλογοι λόγοι» να πιστεύεται ότι ο Ρώσος ηγέτης «φέρει ποινική ευθύνη» για το «έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και αυτό της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού (παιδιών) από κατεχόμενες περιοχές, της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία» στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Γράφει ότι υπάρχουν επίσης «εύλογοι λόγοι» να πιστεύεται ότι η Λβόβα-Μπέλοβα «φέρει ατομική ποινική ευθύνη» για «το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού (παιδιών) από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία».

