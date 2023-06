Ρωσικά ελικόπτερα εναντίον αυτοκινητοπομπών της Wagner

Η ιταλική Rai μεταδίδει πως ελικόπτερα των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων άνοιξαν πυρ κατά της στρατιωτικής συνοδείας της ομάδας Wagner κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Μ4 έξω από την πόλη Βορονέζ.

Χρειάστηκε ένα ελικόπτερο σύμφωνα πάντα με ιταλικές πηγές για να ακινητοποιήσει την αυτοκινητοπομπή και να ακυρώσει την επέλαση των μονάδων της Wagner. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως αεροσκάφη της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν από γειτονική βάση κοντά στη πόλη Βορονέζ και επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία των μονάδων των μισθοφόρων ενώ επιπροσθέτως αναφέρεται πως βομβαρδίστηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκειμένου να αποφευχθεί ο ανεφοδιασμός των μισθοφορικών δυνάμεων.

A map of the advance of mercenaries from the #Wagner PMC





Μεγάλη φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων στη Βορονέζ

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορονέζ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες που ξέσπασαν σε μια δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Νωρίτερα σήμερα, ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Oil depot on fire in Voronezh, local Telegram channels report.

Eyewitnesses have shared footage which shows a column of black smoke with Novaya-Europe.

It’s unclear whether the fire is related to the PMC Wagner’s rebellion.



BREAKING: Massive fire erupts at oil depot in Russia's Voronezh

Oil depot blown up in Voronezh