Ρωσική εταιρία θα αποστείλει λιπάσματα στην Αφρική από αποκλεισμένες ποσότητες σε Ολλανδία, Εσθονία και Βέλγιο

Η ρωσική εταιρία παραγωγής λιπασμάτων Uralchem-Uralkali συμφώνησε με την Ολλανδία, την Εσθονία και το Βέλγιο να προσφέρει φορτία λιπασμάτων που έχουν αποκλειστεί στις χώρες αυτές στην Αφρική, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

🇷🇺 Putin: "We are ready to transfer 300 thousand tons of Russian fertilizers piled up in European ports to developing countries free of charge" pic.twitter.com/iKt0ymf27I