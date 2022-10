ΕΕ: Η δολοφονία της Μαχσά Αμινί πρέπει να διερευνηθεί

Ομόφωνη απόφαση έλαβε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. ως προς τη λήψη μέτρων στο Ιράν εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, αλλά και τη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, στο Twitter.

Unanimous decision today to take action against those in #Iran responsible for the death of #MahsaAmini and violent repression of peaceful protests.



The EU will always act against serious human rights violations.#FAC https://t.co/V9YgWvh37y