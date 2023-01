Σφοδρή κριτική κατά της διοίκησης του ρωσικού στρατού

Τη Δευτέρα αργά το μεσημέρι το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως 63 στρατιώτες των δυνάμεων εισβολής σκοτώθηκαν μετά από αεροπορική επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, που χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτόξευσης πύραυλων HIMARS, αμερικανικό οπλικό σύστημα το οποίο επιτρέπει τον βομβαρδισμό σε βάθος των εχθρικών μετόπισθεν, πίσω από τις γραμμές του μετώπου.

Αυτός ο βομβαρδισμός στόχευσε την πόλη Μακίιβκα που βρίσκεται στη ζώνη του Ντονέτσκ, δηλαδή σε έδαφος που ελέγχεται από τους φιλορώσους αυτονομιστές από το 2014.

Όπως επισημαίνει η γαλλική «Le Monde», της Τρίτης 3 Ιανουαρίου 2023, η ανακοίνωση αυτή είναι απολύτως πρωτοφανής για το ρωσικό υπουργείο Αμύνης. Πρώτον, γιατί αφορά ανακοίνωση που περιγράφει την πιο βαριά απώλεια που υπέστη ο ρωσικός στρατός εισβολής από την αρχή του πολέμου σε μια και μοναδική επίθεση. Αποτελεί, επίσης, εξαίρεση αυτή η ανακοίνωση διότι αφορά το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν με αντικείμενο τις απώλειες του ρωσικού στρατού από τον Σεπτέμβριο του 2022, οπότε και ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, είχε παραδεχθεί πως ο ρωσικός στρατός έχει υποστεί την απώλεια 5.937 στρατιωτών.

Video of the consequences of a strike on temporarily occupied Makiivka - Reuters.



Russian Ministry of Defense confirmed the strike of Ukrainian Army on the lodgings of Russian military in Makiivka. As of now it reported the death of 63 Russian soldiers. pic.twitter.com/NqCa5AYS3l