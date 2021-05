Βίντεο φρίκης: Η στιγμή απαγωγής 4χρονου από το κρεβάτι

Ένα φρικτό έγκλημα συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες τις ΗΠΑ. Ένας νεαρός απήγαγε από την κούνια του ένα 4χρονο αγόρι, το μαχαίρωσε θανάσιμα και στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε έναν κοντινό δρόμο. Ο δολοφόνος μάλιστα λίγες ώρες μετά το ειδεχθές έγκλημα επέστρεψε στο σπίτι του άτυχου παιδιού με σκοπό να απαγάγει και το δίδυμο αδερφάκι του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Τη σορό του μικρού Cash Gernon εντόπισε μια 39χρονη που έκανε τζόγκινγκ το πρωί του περασμένου Σαββάτου επί της οδού Saddleridge Drive στη γειτονιά Mountain Creek στο Ντάλας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται πως το παιδί είχε έναν βίαιο θάνατο από ένα «αιχμηρό όπλο». Στο σώμα του έφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Δράστης φέρεται να είναι ο 18χρονος Darriynn Brown, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απαγωγή και κλοπή, ενώ επιπλέον κατηγορίες (όπως της ανθρωποκτονίας από πρόθεση) αναμένονται όταν ολοκληρωθεί επίσημα η ιατροδικαστική εξέταση. Οι τοπικές Αρχές έχουν κατασχέσει και το όπλο του εγκλήματος.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται καρέ καρέ η εισβολή του 18χρονου στο παιδικό δωμάτιο και η αρπαγή του 4χρονου. Ο Brown εμφανίζεται να φορά φόρμα, κουκούλα και κυάλια, ενώ στην πλάτη του έχει ένα μικρό σακίδιο. Στέκεται για αρκετή ώρα πάνω από την κούνια, όπου κοιμούνται τα δύο αδέρφια. Φαίνεται διστακτικός ωστόσο μετά από λίγη ώρα μετακινεί μια κουβέρτα, αρπάζει απότομα τον μικρό Cash, τον σηκώνει στα χέρια και τρέπεται σε φυγή. Το μικρό αγόρι δεν πρόλαβε να φωνάξει, πιθανώς από το ξάφνιασμα και το απότομο ξύπνημα.

Στη συνέχεια του βίντεο απαθανατίζεται η δεύτερη εισβολή του δράστη τα ξημερώματα. Σε αυτήν, προσπάθησε να αρπάξει και τον δίδυμο αδερφό του άτυχου αγοριού, Carter. Ο 18χρονος τρομάζει με έναν ήχο και αποφασίζει να φύγει χωρίς τον μικρό. Το βίντεο κλείνει με τον Carter να ψάχνει το πρωί μάταια στο δωμάτιο το αδελφάκι του:

Ο μικρός Cash βρέθηκε περίπου 3 ώρες μετά την αρπαγή του, νεκρός σε μια λίμνη αίματος. Τα δίδυμα αγόρια έμεναν στο σπίτι της 39χρονης Monica Sherrod, η οποία φαίνεται να έχει οριστεί ως κηδεμόνας τους. Η Sherrod είχε ερωτική σχέση με τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι, όπου διέμεναν, τον περασμένο Μάρτιο. Η βιολογική μητέρα τους Melinda Seagroves ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε ότι τα παιδιά της έμεναν μαζί με τη Sherrod και είχε την εντύπωση ότι διέμεναν με τον πατέρα τους. Ο μικρός Carter Gernon γύρισε μετά το τραγικό περιστατικό στη μητέρα του. Ο πατέρας των διδύμων δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Sherrod στις Αρχές, ο 18χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι από το γκαράζ στο πίσω μέρος του σπιτιού, παραβιάζοντας την πόρτα εισόδου. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Brown ήταν γνωστός στην οικογένεια καθώς ο μικρός του αδερφός ήταν φίλος με τα δίδυμα αγόρια.

18yo Darriynn Brown sits in the Dallas Co. jail in connection with the murder of 4yo Cash Gernon. Video shows a man identified as Brown taking the child out of his crib.



Less than 2 hours later, the boy’s body was found blocks away by a neighbor on her Sat. morning walk. @FOX4 pic.twitter.com/pWhDREVv1V