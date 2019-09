Συμβούλιο Ευρώπης: Επιδεινώνεται το εχθρικό κλίμα κατά δημοσιογράφων και ΜΜΕ!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Με αφορμή την χθεσινή ένταξη του Free Press Unlimited και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τύπου και Μέσων Ελευθερίας, στην πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της προστασίας της δημοσιογραφίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων (Platform to promote the protection of journalist and safety of journalists), υπογραμμίζεται ότι:

-Στην τελευταία έκθεση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης προκύπτει μια ανησυχητική εικόνα του επιδεινούμενου γενικού περιβάλλοντος για τα μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη: ο αριθμός των επιθέσεων σε δημοσιογράφους αυξανόταν συνεχώς, οι απειλές που αναφέρθηκαν διπλασιάστηκαν πέρυσι και δεν σημειώθηκε πρόοδος σε πολυετείς περιπτώσεις ατιμωρησία για τη δολοφονία δημοσιογράφων.

Το 2019, οι δημοσιογραφικές ενώσεις που συμμετέχουν στην «πλατφόρμα» δημοσιοποίησαν 94 προειδοποιήσεις για 21 χώρες, δύο από τις οποίες αναφέρονταν στη δολοφονία δημοσιογράφων.

Από τον Απρίλιο του 2015, όταν ξεκίνησε η πλατφόρμα, οι οργανισμοί εταίροι δημοσίευσαν 604 προειδοποιήσεις για τα 39 από τα 47 κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφέρονταν σε φυσικές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας, της κράτησης και της φυλάκισης δημοσιογράφων, της ατιμωρησίας, της παρενόχλησης ή του εκφοβισμού δημοσιογράφων και άλλων πράξεων που έχουν δυσάρεστο αποτέλεσμα στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Η σχετική συμφωνία, για την προσχώρηση των δύο δημοσιογραφικών οργανώσεων, υπεγράφη μεταξύ του ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης Thorbjørn Jagland και της Ruth Kronenburg διευθύντριας του Free Press Unlimited και Lutz Kinkel Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τύπου και Ελευθερίας των Μέσων Ενημέρωσης.

Στην «πλατφόρμα» συμμετέχουν ήδη, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Οργανώσεων, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, ο Ευρετήριο για τη Λογοκρισία, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων , το Διεθνές Ινστιτούτο Ασφάλειας των Νέων, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, το Pen International, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και το Trust Rory Peck.