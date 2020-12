Συναγερμός στη Νορβηγία: Δεκάδες αγνοούμενοι από χιονοστιβάδα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νορβηγία και συγκεκριμένα στο Ασκ, διοικητικό κέντρο του δήμου Gjerdrum στη νοτιοανατολική Νορβηγία, το οποίο καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα.

Norway landslide: Local officials correct earlier statement and say it's unclear if anyone's missing https://t.co/A3WFxzcpCh

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, μέχρι στιγμής τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, τουλάχιστον 9 έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF