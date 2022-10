Σομαλία: Στους 29 οι νεκροί από τη διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από το υπουργείο Παιδείας

Σε 29 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, με αυτοκίνητα παγιδευμένα με εκρηκτικά που συνέβη το Σάββατο έξω από το υπουργείο Παιδείας στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η αστυνομία. Παράλληλα 70 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο αστυνομικός Μοχάμεντ Νταχίρ δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ότι τα θύματα είναι πολίτες και πως τέσσερις μαχητές συμμετείχαν στην επίθεση.

Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ανάληψη ευθύνης των επιθέσεων ανέλαβε η ισλαμιστική οργάνωση Σεμπάμπ.

🚨 Report:



At least 10 people were ki!!ed in a double attack in the capital of #Somalia, the city of #Mogadishu.



A massive car bomb exploded near the building of the Ministry of Education. the second explosion thundered when doctors arrived at the scene of the attack.#Africa pic.twitter.com/QGXwhCMiy9