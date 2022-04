Σουηδία: Ταραχές στην πόλη Όρεμπρο - Τραυματίστηκαν εννέα αστυνομικοί σε νέα διαδήλωση κατά της άκρας δεξιάς

Βίαιες ταραχές ξέσπασαν την Παρασκευή στην πόλη Όρεμπρο της κεντρικής Σουηδίας, καθώς αντιδιαδηλωτές επιτέθηκαν στην αστυνομία ενόψει μιας προγραμματισμένης διαδήλωσης ακροδεξιών εξτρεμιστών.

Η αστυνομία ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι τέσσερα αυτοκίνητα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν και τουλάχιστον εννέα αστυνομικοί και ένας ιδιώτης τραυματίστηκαν καθώς διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μεγάλες ομάδες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κλοιούς και έριξαν τα οδοφράγματα.

Η διαδήλωση, η οποία είχε λάβει την άδεια της αστυνομίας, οργανώθηκε από τον Ράσμους Παλούνταν, τον αρχηγό του δανικού ακροδεξιού κόμματος Hard Line.

Η αστυνομία διέλυσε τη διαδήλωση για να ηρεμήσει την κατάσταση και αργότερα το βράδυ ανέφερε ότι οι περισσότεροι αντιδιαδηλωτές εγκατέλειψαν την περιοχή.

