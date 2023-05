Στρατιώτες του ΝΑΤΟ και σερβικά τανκς στο Κόσοβο - Συνεχίζονται οι συγκρούσεις

Δεκάδες στρατιώτες του ΝΑΤΟ φρουρούν σήμερα ένα δημοτικό κτίριο στην πόλη Ζβέτσαν του Κοσόβου, όπου χθες, Δευτέρα, 30 στρατιώτες του ΝΑΤΟ και 52 σέρβοι διαδηλωτές τραυματίσθηκαν σε συγκρούσεις, ενώ στο Παρίσι το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως έχει ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια να αποκατασταθεί αμέσως η σταθερότητα στο βόρειο Κόσοβο.

Σέρβοι του Κοσόβου έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το δημοτικό κτίριο στο Ζβέτσαν, αλλά η κατάσταση είναι ήρεμη, δήλωσε δημοσιογράφος του Ρόιτερς, καθώς στρατιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και την Πολωνία στέκονταν φρουροί με ειδική εξάρτυση για την αντιμετώπιση ταραχών.

Meet Dragan Smigič. Dragan is a Serbian policeman from the town of Rudare in Serbia 🇷🇸. Dragan was sent by Vucic to orchestrate violence in Kosovo. Here, a picture shows Dragan beating up NATO soldiers in Kosovo with a police baton. Dragan is not a citizen of Kosovo 🇽🇰 #NATO pic.twitter.com/OGQ4QqXX2u

Χθες, Δευτέρα, σέρβοι διαδηλωτές στο Ζβέτσαν έριξαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου λάμψης στους στρατιώτες του ΝΑΤΟ. Η νατοϊκή δύναμη, γνωστή ως KFOR, ανακοίνωσε πως 30 στρατιώτες της τραυματίσθηκαν στις συγκρούσεις. Ο σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε πως τραυματίσθηκαν 52 Σέρβοι, ενώ η Σερβία έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις της σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας.

Σε μια άλλη πόλη με σερβική πλειοψηφία, το Λεποσάβιτς, ο αλβανικής καταγωγής δήμαρχος δεν μπορούσε να φύγει από το γραφείο του για περισσότερο από 24 ώρες εξαιτίας των διαδηλωτών που βρίσκονταν έξω απ' αυτό, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε τις χθεσινές βιαιότητες «με τους εντονότερους όρους».

«Οι βίαιες πράξεις εναντίον στρατευμάτων @NATO_KFOR, πολιτών και αστυνομικών είναι απολύτως απαράδεκτες», έγραψε ο Μπορέλ στο Twitter.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί αφότου αλβανικής καταγωγής δήμαρχοι ανέλαβαν καθήκοντα στην περιοχή του βορείου Κοσόβου, όπου ζουν κυρίως Σέρβοι, έπειτα από εκλογές τις οποίες οι Σέρβοι μποϊκόταραν.

Οι αρχές του Κοσόβου έχουν κατηγορήσει τον Βούτσιτς ότι αποσταθεροποιεί το Κόσοβο. Ο Βούτσιτς κατηγόρησε τις αρχές του Κοσόβου ότι προκάλεσαν πρόβλημα επιμένοντας να εγκαταστήσουν νέους δημάρχους.

Ο Βούτσιτς πρόκειται να συναντήσει πρεσβευτές του αποκαλούμενου Κουιντέτου (ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία) στο Βελιγράδι και αργότερα πρόκειται να συναντηθεί με τους πρεσβευτές της Ρωσίας και της Κίνας στη Σερβία.

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε στο δημόσιο ραδιοσταθμό της RAI πως μίλησε χθες, Δευτέρα, το βράδυ με τον Βούτσιτς και με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Αλμπίν Κούρτι.

«Τους κάλεσα να επιδείξουν ηρεμία ... να εγκαταλείψουν τη βία και ελπίζω ότι άκουσαν, έδειξαν και οι δύο μεγάλη προθυμία, θα δούμε», δήλωσε ο Ταγιάνι.

Serbs fighting for their existence in Kosovo against Albanians and NATO today in Kosovska Mitrovica.

Kosovo, was stolen from Serbia after NATO bombing them for 78 days and nights in 1999 destroying the whole country but Serbs will never give up their land.

Kosovo is Serbia 🇷🇸 pic.twitter.com/mzs482wB2k