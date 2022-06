Τα «εμβόλια»-COVID συνδέονται με νέο τύπο ανίατης, θανατηφόρας εκφυλιστικής διαταραχής του εγκεφάλου

Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των «εμβολίων»-Covid-19 και μιας ταχέως εξελισσόμενης, ανίατης και θανατηφόρου νόσου των πριόν, που είναι γνωστή ως νόσος Creutzfeldt-Jakob.

Μέγκαν Ρέντσο

Δικηγόρος στην Children’s Health Defense και δημοσιογράφος του The Defender.

Children’s Health Defense

07-06-2022

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccines-incurable-fatal-degenerative-brain-disorder/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=dc894dbc-9533-4a7d-972b-9408686dc1e4

Μελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ μιας ανίατης και θανατηφόρου ασθένειας πριόν – που είναι γνωστή ως νόσος Creutzfeldt-Jakob (CJD) – και των «εμβολίων»-COVID-19 .

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η περιοχή πριόν από την αρχική πρωτεΐνη ακίδας της παραλλαγής του ιού COVID-19 του Wuhan ενσωματώθηκε σε «εμβόλια»-mRNA και σε «εμβόλια»-φορέα αδενοϊού –που χορηγήθηκαν σε δισεκατομμύρια ανθρώπους– μπορεί να προκαλέσει έναν νέο τύπο ταχέως εξελισσόμενου σποραδικού CJD.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η νόσος Creutzfeldt-Jakob (CJD)είναι μια εκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου [που μετατρέπει τον εγκέφαλο σε μυζήθρα] και οδηγεί σε άνοια και, τελικά, στο θάνατο.

Αν και η παραλλαγή Omicron δεν έχει περιοχή prion στην πρωτεΐνη ακίδας της, τα τρέχοντα «εμβόλια»-COVID-19 εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το γενετικό υλικό – συμπεριλαμβανομένης της περιοχής prion–του μητρικού στελέχους Wuhan.

•Μια γαλλική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο 2022 για την σχέση του «εμβολίου»-COVID-19 και του CJD, εντόπισε μια νέα μορφή σποραδικής CJD που εμφανίστηκε εντός ημερών από τη λήψη μιας πρώτης ή δεύτερης δόσης «εμβολίων»-COVID-19 της Pfizer και της Moderna.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 26 περιπτώσεις της νόσου Creutzfeldt-Jakob (CJD) και διαπίστωσαν ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν κατά μέσο όρο 11,38 ημέρες μετά την ένεση του «εμβολίου»-COVID-19. Μέχρι τη δημοσιοποίηση της μελέτης, από τις 26 περιπτώσεις, οι 20 είχαν πεθάνει και οι 6 ήταν ακόμη ζωντανοί. Όπως έγραψαν οι ερευνητές:

«Οι 20 θάνατοι σημειώθηκαν 4,76 μήνες μετά την ένεση. Μεταξύ αυτών, οι 8 από οδήγησαν σε αιφνίδιο θάνατο (2,5 μήνες). Αυτό επιβεβαιώνει τη ριζικά διαφορετική φύση αυτής της νέας μορφής CJD, ενώ η κλασική μορφή απαιτεί αρκετές δεκαετίες για να εκδηλωθεί».

Ο Dr. Jean-ClaudePerez, επικεφαλής συγγραφέας της γαλλικής μελέτης, στις 6 Ιουνίου είπε στους The Epoch Times ότι και οι 26 περιπτώσεις οδήγησαν σε θάνατο.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), οι ασθένειες πριόν είναι μια οικογένεια σπάνιων προοδευτικών νευροεκφυλιστικών διαταραχών που επηρεάζουν ανθρώπους και ζώα. Οι ασθένειες Prion είναι συνήθως ταχέως εξελισσόμενες και πάντα θανατηφόρες.

Παρόλο που τα πριόν εμφανίζονται φυσικά στον εγκέφαλο και είναι συνήθως ακίνδυνα, μπορεί να διαταραχθούν ή να μη αναδιπλωθούν φυσιολογικά, επηρεάζοντας τα κοντινά πριόν και προκαλώντας αλλαγή της δομής και της συμπεριφοράς τους.

Η μη-φυσιολογική αναδίπλωση των πρωτεϊνών πριόν «οδηγεί σε εγκεφαλική βλάβη και τα χαρακτηριστικά σημεία και συμπτώματα της νόσου Creutzfeldt-Jakob (CJD)», αναφέρει ο ιστότοπος του CDC.

Η σποραδική Creutzfeldt-Jakob (CJD) εμφανίζεται όταν ένα άτομο μολύνεται χωρίς προφανή λόγο. Μόλις ένα μόνο πριόν μολυνθεί, θα εξελιχθεί σε άλλα πριόν και δεν υπάρχει θεραπεία που να μπορεί να το σταματήσει.

Η περιοχή Prion της αρχικής πρωτεΐνης ακίδας του στελέχους του ιού της Wuhan που υπάρχει σε όλα τα «εμβόλια»-COVID, μπορεί να αλληλοεπιδράσει με τα ανθρώπινα κύτταρα.

Αν και η παραλλαγή Omicron δεν έχει περιοχή πριόν στην πρωτεΐνη της ακίδας της, Γάλλοι ερευνητές είπαν ότι άλλες παραλλαγές του COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του μητρικού στελέχους του Wuhan που χρησιμοποιείται σε εμβόλια που χορηγούνται επί του παρόντος, έχουν.

Όπως έγραψαν οι ερευνητές: «Τώρα μελετάμε τις πρώτες περιπτώσεις ασθενών με Omicron, στη Νότιο Αφρική, Ευρώπη και ΗΠΑ και τον Καναδά ειδικότερα. Σε ΟΛΕΣ αυτές τις περιπτώσεις, η περιοχή Prion έχει εξαφανιστεί».

Ωστόσο, οι πληροφορίες γονιδίου πρωτεΐνης ακίδας της παραλλαγής του ιού της Wuhan –συμπεριλαμβανομένης της περιοχής prion– ενσωματώθηκαν στα «εμβόλια»-mRNAτης Pfizer και της Moderna και στα «εμβόλια» με φορέα γενετικά τροποποιημένο ιό αδενοϊό πιθήκου της AstraZeneca και της Johnson & Johnson.

«Έχουμε επίσης αποδείξει… ότι οι ενέσεις-mRNA της Pfizer και της Moderna περιέχουν επίσης την ίδια περιοχή Prion. Το ίδιο ισχύει για ΟΛΑ τα άλλα “εμβόλια” -SARS-CoV2, επειδή ΟΛΑ παρασκευάζονται από την αλληλουχία Spike του ιού SARS-CoV2 της Wuhan, η οποία δείξαμε ότι περιέχει την περιοχή Prion».

•Με τα «εμβόλια»-mRNA, από τη στιγμή που το mRNA ενσωματωθεί στα κύτταρα , το κύτταρο μετατρέπει τις οδηγίες του mRNA σε μια πρωτεΐνη ακίδας COVID-19 που ξεγελάει τα κύτταρα ώστε να πιστέψουν ότι έχει μολυνθεί, έτσι ώστε το σώμα να δημιουργήσει μια ανοσολογική μνήμη ενάντια σε ένα κομμάτι του ιού.

•Με τα «εμβόλια» με φορέα έναν γενετικά τροποποιημένο αδενοϊό πιθήκου, το DNA της πρωτεΐνης ακίδας μεταφέρεται στο κύτταρο και στη συνέχεια στον πυρήνα όπου είναι αποθηκευμένο όλο το ανθρώπινο DNA. Μετά το DNA μεταγράφεται σε mRNA και μετατρέπεται σε πρωτεΐνη ακίδας.

•Αμερικανική μελέτη του 2022, που δημοσιεύτηκε στο Microorganisms έδειξε ότι η περιοχή πριόν της πρωτεΐνης ακίδας του SARS-CoV-2 που ενσωματώνεται στα «εμβόλια»-COVID-19 είναι σε θέση να αλληλεπιδρά με ανθρώπινα κύτταρα.

Παρόλο που τα CDC επαναλαμβάνουν ατεκμηρίωτα ότι τα «εμβόλια»-COVID-19 «δεν μπορούν να αλλάξουν το DNA μας», οι μελέτες δείχνουν ότι το mRNA μπορεί να μετατραπεί σε DNA και να ενσωματωθεί στο ανθρώπινο γονιδίωμα.

•Αμερικανική μελέτη του 2021, με τίτλο:«Χειρότερο από την αρρώστια; Ανασκόπηση ορισμένων πιθανών ακούσιων συνεπειών των εμβολίων-mRNA κατά του COVID-19», υπέθεσε ότι μια λανθασμένη αναδίπλωση της πρωτεΐνης ακίδας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια λανθασμένα διπλωμένη περιοχή πριόν, που μπορεί να αλληλεπιδράσει με υγιές πριόν για να προκαλέσει βλάβη, οδηγώντας σε νόσο CJD.

(δημοσιεύθηκε στο International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. DOI: https://doi.org/10.56098/ijvtpr.v2i1.23 )

•Αναφορά περιστατικού που δημοσιεύτηκε το 2021, εντόπισε ξαφνικά κρούσματα CJD που εμφανίστηκαν μετά τον εμβολιασμό με τα εμβόλια Pfizer, Moderna και AstraZeneca, υποδηλώνοντας σύνδεση μεταξύ του εμβολιασμού και της νόσου.

[Creutzfeldt-Jakob Disease After the COVID-19 Vaccination, Turk J Intensive Care, Δεκ. 2021.

https://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_50671/TYBD-0-0.pdf ]

•Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2021 στο Microbiology & Infectious Diseases βρήκε μια πιθανή σχέση μεταξύ του «εμβολίου» της Pfizer και της νόσου του πριόν στους ανθρώπους.

(Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiol Infect Dis. 2021; 5(1): 1-3. - https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf ]

Παρά την ύπαρξη νέων παραλλαγών του SARS-COV-2, οι άνθρωποι εξακολουθούν να λαμβάνουν τα «εμβόλια»-COVID-19 που αναπτύχθηκαν με την πρωτεΐνη ακίδας της μητρικής παραλλαγής του ιού της Wuhan.

Πολλές περιπτώσεις της νόσου CJD αναφέρθηκαν στις ΗΠΑ

• Ανάμεσα στις αναφορές περιστατικών της νόσου Creutzfeldt-Jakob (CJD) στις ΗΠΑ τον Μάρτιο 2022, μία αφορούσε τη μάχη της 64χρονης Cheryl Cohen με τη νόσο CJD, η οποία αναπτύχθηκε λίγες μέρες μετά τη δεύτερη δόση του «εμβολίου»-COVID-19 της Pfizer. Η έκθεση ανέφερε:

«Αναφέρουμε την περίπτωση μιας γυναίκας 64 ετών, που παρουσιάζει ταχέως φθίνουσα απώλεια μνήμης, αλλαγές συμπεριφοράς, πονοκεφάλους και διαταραχές βάδισης περίπου μία εβδομάδα μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του νέου mRNA του «εμβολίου»-Covid-19 της Pfizer-BioNTech. Μετά από εκτεταμένη έρευνα, οριστικά στοιχεία εντόπισαν τη θανατηφόρα διάγνωση της σποραδικής νόσου Creutzfeldt-Jakob».

Σε συνέντευξή της στο The Defender τον Αύγουστο του 2021, η κόρη της Cheryl Cohen, Gianni, είπε ότι η παλινδρόμηση της μητέρας της ήταν σπαρακτική: Από το να μπορεί να εργάζεται και να κάνει κανονικές καθημερινές δραστηριότητες κατέληξε να μην μπορεί να περπατήσει, να μιλήσει ή να ελέγξει την κίνηση του σώματός της. Ένιωσε ότι το κεφάλι της ήταν έτοιμο «να εκραγεί» και πέθανε μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη της δεύτερης δόσης Pfizer. Σε γραπτή δήλωση στο The Defender, ο γιατρός της Cheryl Cohen είπε:

«Στην περίπτωσή της προσδιορίζονται πιθανές παρενέργειες που θα μπορούσαν να συμβούν μετά τη χορήγηση του νέου «εμβολίου»-Covid-19. Οι κλινικοί γιατροί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στις διαφορικές διαγνώσεις τους, όταν ένας ασθενής παρουσιάζει ταχέως εξελισσόμενη άνοια, ιδιαίτερα μετά από πρόσφατο εμβολιασμό, τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η νόσος πριόν (π.χ. σποραδική νόσος Creutzfeldt-Jakob), η αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα, οι λοιμώξεις, οι μη-επιληπτικοί σπασμοί, οι τοξικές-μεταβολικές διαταραχές κ.λπ..

Αν και δεν υπάρχει επί του παρόντος θεραπεία για τη σποραδική νόσο Creutzfeldt-Jakob (sCJD), η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της περιττής χορήγησης φαρμάκων για ύποπτες ψυχολογικές ή νευρολογικές διαταραχές.

Επιπλέον, η παρακολούθηση των παρενεργειών θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε περαιτέρω κατανόηση τόσο του νέου «εμβολίου»-mRNA για την COVID-19 όσο και της αιτιολογίας του sCJD.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η αναγνώριση των δυσμενών επιπτώσεων παρέχει στα άτομα ζωτικής σημασίας πληροφορίες για να λάβουν μια πιο ενημερωμένη απόφαση σχετικά με την υγεία τους».

•Ο Jeffrey Beauchine, σε συνέντευξη στο The Defender, είπε ότι η μητέρα του, Carol, ήξερε ότι η νόσος Creutzfeldt-Jakob σχετιζόταν με το «εμβόλιο» της Moderna. Η Carol έκανε την πρώτη της δόση της Moderna στις 16 Φεβρουαρίου 2021 και δεν ανέφερε κανένα παράπονο. Αλλά αμέσως μετά τη δεύτερη δόση στις 17 Μαρτίου, «αισθάνθηκε διαφορετικά».

Τα συμπτώματά της ξεκίνησαν με μούδιασμα που εξαπλώθηκε από το χέρι όπου έγινε η ένεση σε ολόκληρη την αριστερή πλευρά του σώματός της. Παραπονέθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον εγκέφαλό της, δεν μπορούσε να συνδυάσει τις σκέψεις της, να κατανοήσει τα πράγματα, ανέπτυξε διπλωπία και τύφλωση και άρχισε να έχει παραισθήσεις.

Οι γιατροί αρχικά θεώρησαν ότι η Carol είχε υποστεί εγκεφαλικό λόγω… άγχους. Οι μαγνητικές αργότερα έδειξαν ότι υπήρχαν ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα της.

Η κατάστασή της εξελίχθηκε γρήγορα και τελικά διαγνώστηκε με νόσο Creutzfeldt-Jakob (CJD) και της έδωσαν μέρες ζωής. Πέθανε μέσα σε μήνες από τη λήψη της δεύτερης δόσης της Moderna.

Οι γιατροί της, υπέβαλαν αναφορά στο Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίου του CDC (VAERSID 2180699 ). Αλλά, μέχρι σήμερα, τα CDC δεν έχουν επικοινωνήσει με την οικογένεια παρά την αυτοψία που επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από CJD–νόσο που εκδηλώθηκε μετά το «εμβόλιο»-COVID-19.

•Ο Richard Sprague,σε συνέντευξη στο The Defender, είπε ότι η σύζυγός του, Jennifer, εμφάνισε τη νόσο CJD μετά το «εμβόλιο»-COVID-19 της Pfizer και πέθανε μέσα σε πέντε μήνες από τη δεύτερη δόση. Έκανε την πρώτη δόση Pfizer στις 29 Αυγούστου 2021 και τη δεύτερη δόση της στις 21 Σεπτεμβρίου 2021. Ο σύζυγός της παρέμεινε ανεμβολίαστος, αλλά η Jennifer έπρεπε να εμβολιαστεί υποχρεωτικά λόγω της επαγγελματικής της απασχόλησης.

Τέσσερις μέρες μετά τη δεύτερη δόση, η Τζένιφερ βίωσε το πρώτο επεισόδιο ενός «ξαφνικού παράξενου γεγονότος που δεν μπορούσε να εξηγήσει». Άρχισε να έχει περισσότερα επεισόδια και το αριστερό της χέρι και η πλευρά άρχισαν να τρέμουν. Στις 13 Οκτωβρίου 2021, η Τζένιφερ επέστρεψε στον γιατρό, ο οποίος συνταγογράφησε το Xanax για το… άγχος. (!!!) Η νόσος εξελίχθηκε γρήγορα μέχρι του σημείου να μη μπορεί να καθίσει και να περπατήσει ανεξάρτητα. Οι σαρώσεις επιβεβαίωσαν ότι η Τζένιφερ είχε σημαντικές αλλαγές στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου της. Μια νέα ιατρική ομάδα έκανε συστηματικό έλεγχο στη σπονδυλική στήλη και επιβεβαίωσε ότι η Τζένιφερ είχε CJD. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Jennifer δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι.

«Ο εγκέφαλός σου απλώς εξαφανίζεται. Είναι τρελό. Έχετε ένα τελείως υγιές σώμα και ο εγκέφαλός σας πεθαίνει μέσα σε λίγους μήνες», είπε ο Sprague που ενημερώθηκε ότι η γυναίκα του δεν θα αναρρώσει. Η Jennifer πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου — πέντε μήνες μετά τη δεύτερη δόση της Pfizer.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του συστήματος αναφοράς των παρενεργειών των εμβολίων (VAERS), από τις 14 Δεκεμβρίου 2021 έχουν αναφερθεί 56 περιπτώσεις ταχείας έναρξης της νόσου CJD μετά από «εμβόλια»-COVID-19.

Όπως έχει αποδειχθεί, στο ομοσπονδιακό σύστημα αναφοράς των παρενεργειών των εμβολίων (VAERS) αναφέρεται μόνο το 1% του συνόλου των παρενεργειών των «εμβολίων».

