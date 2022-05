Τέξας: Διαδηλωτές έξω από τον χώρο του συνεδρίου της NRA στο Χιούστον

Διαδηλωτές, οργισμένοι με τη σφαγή στο δημοτικό σχολείο της κωμόπολης Ουβάλντε του Τέξας, συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή στο Χιούστον έξω από τον χώρο όπου πραγματοποιείται το ετήσιο συνέδριο της NRA, του πανίσχυρου λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν σταυρούς και φωτογραφίες των θυμάτων και φώναζαν «NRA φύγε» και «Ντροπή, μπορεί σήμερα να είναι τα δικά σας παιδιά», την ώρα που εκατοντάδες μέλη της οργάνωσης έφταναν στο συνεδριακό κέντρο.

