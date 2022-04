Τελική επίθεση στη Μαριούπολη

Το τελεσίγραφο προς τις ουκρανικές δυνάμεις και τους πολίτες που βρίσκονταν στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, στη Μαριούπολη, για να αποχωρήσουν έληξε το απόγευμα και πλέον η Ρωσία εξαπολύει την τελική επίθεση για να καταλάβει τον τελευταίο ίσως θύλακα αντίστασης της πόλης.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται από όλες τις πλευρές και έχουν καταφέρει σφοδρά χτυπήματα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με τις προθέσεις τους να γίνονται σαφείς από τους διαλόγους των αξιωματικών τους. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, το οποίο παρουσιάζει μια υποκλοπή των επικοινωνιών διοικητή ρωσικής μονάδας εδάφους, ο οποίος λέει ότι τα ρωσικά αεροσκάφη σχεδιάζουν «να ισοπεδώσουν τα πάντα στο έδαφος» γύρω από το Azovstal.

Στην ηχογράφηση που κυκλοφόρησε τη Μ. Τρίτη φέρεται να μιλά ο αρχηγός μιας ρωσικής διμοιρίας, τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από το Azovstal.

Άνδρας: «Περιμένουμε εκπλήξεις από τη Ρωσία εδώ».

Γυναικεία φωνή: «Τι είδους εκπλήξεις;»

Άνδρας: «Τριών τόνων, από τον ουρανό. Η εντολή έλεγε να ισοπεδωθούν όλα στο έδαφος».

Λίγο μετά τις 20:00 ώρα Ελλάδος, το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο NEXTA δημοσίευσε δήλωση του αναπληρωτή διοικητή του Azov, σύμφωνα με τον οποίο «το εργοστάσιο Azovstal καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά».

Από την πλευρά του, ο Έντουαρντ Μπασουρίν, εκπρόσωπος της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ», αναφέρει ότι τα στρατεύματα που επιχειρούν την επίθεση βοηθούνται από ρωσικά αεροσκάφη και πυροβολικό.

Στο εργοστάσιο Azovstal, βρίσκονται περίπου 1.000 άμαχοι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε σήραγγες. Ο Μπασουρίν διέψευσε αυτές τις αναφορές.

Λίγο νωρίτερα, η Ουκρανή βουλευτής Λέσια Βασιλέκνο ανάρτησε στο Twitter ένα χάρτη της Μαριούπολης, η οποία όπως λέει «είναι περικυκλωμένη από όλες τις πλευρές, αλλά εξακολουθεί να στέκεται κάτω από τις σημαίες της Ουκρανίας».

Heroic #Mariupol. Surrounded from all sides, but still standing under #Ukraine flags. We hope and we pray. And we believe. #StandWithUkraine for peace in the world pic.twitter.com/5y9sBnJJBu