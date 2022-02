«Τέλος» η Ρωσία για Lufthansa και KLM - Γερμανικό «μπλόκο» στα ρωσικά αεροσκάφη

«Μπλόκο» στις πτήσεις τους προς τη Ρωσία έβαλαν οι αεροπορικές εταιρείες Lufthansa και KLM.

Συγκεκριμένα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα πετά πλέον προς τη Ρωσία, αλλά ούτε και θα χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της.

Μιλώντας στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, εκπρόσωπος της γερμανικής αεροπορικής εταιρίας δήλωσε ότι «η Lufthansa δεν θα χρησιμοποιεί τον ρωσικό εναέριο χώρο για τις επόμενες επτά ημέρες, λόγω της τρέχουσας και εξελισσόμενης κατάστασης».

Οι πτήσεις προς τη Ρωσία ακυρώνονται, ενώ όσα αεροσκάφη βρίσκονται ήδη εντός του ρωσικού εναέριου χώρου θα αποχωρήσουν σύντομα, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της εταιρίας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι δύο πτήσεις της Lufthansa, προς Τόκιο και προς Σεούλ, επέστρεφαν στη Γερμανία ενώ πετούσαν εντός των ορίων του ρωσικού εναέριου χώρου.

Lufthansa will not use Russian airspace for the next seven days due to the current and emerging regulatory situation. Flights to Russia will be suspended during this period. We continue to monitor the situation closely and are in close exchange with the authorities.