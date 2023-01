Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κακοκαιρία στη Νέα Ζηλανδία

Σε τέσσερις ανήλθε την Κυριακή ο αριθμός των νεκρών από τις καταρρακτώδεις βροχές στη Νέα Ζηλανδία, καθώς οι ξαφνικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις συνεχίστηκαν για τρίτη ημέρα στο Βόρειο Νησί της χώρας.

Το Όκλαντ, η μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, που πλήττεται από την Παρασκευή, παρέμεινε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η MetService, προειδοποίησε για μεγαλύτερη κακοκαιρία την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες, προέβλεψε.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πιθανότητα για πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες απόψε», δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπεύθυνη της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Όκλαντ Ρέιτσελ Κέλεχερ.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης καλύπτει μεγάλες ζώνες του Βορείου Νησιού, ενώ η περιοχή Γουαϊτόμο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 220 χιλιομέτρων από το Όκλαντ, κηρύχθηκε αργά το Σάββατο και αυτή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ένας άνθρωπος, που αγνοείτο η τύχη του αφού παρασύρθηκε από τα νερά σε χωριό περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Όκλαντ, επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Το πιο φρικτό είναι ότι χάσαμε ζωές», δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κάρμελ Σεπουλόνι, από το Όκλαντ, πόλη 1,6 εκατομμυρίου κατοίκων, ενώ το Σάββατο είχε ανακοινωθεί ότι άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της κακοκαιρίας.

Η κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση τα επεισόδια ισχυρών βροχοπτώσεων στη Νέα Ζηλανδία, αν και ο αντίκτυπός τους διαφέρει ανά περιοχή. Ο υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Κλιματικής Αλλαγής, Τζέιμς Σο, επισήμανε τη σχέση που υπάρχει με την κλιματική αλλαγή σε μήνυμά του στο Twitter, στο οποίο εξέφραζε την υποστήριξή του στους πληγέντες από τις πλημμύρες.

Auckland, New Zealand just recorded its wettest day ever causing deadly, severe flooding.



Over 10 inches of rain fell in 24 hours smashing the previous wettest day on record by nearly 4 inches!



Mind-boggling stuff.



🎥@CrazyIdeasNZ pic.twitter.com/SAUkaH43UG