ΗΠΑ: Το FBΙ «ερευνά» το υπερπολυτελές εξοχικό του Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πράκτορες του FBI έκαναν απροειδοποίητη «έφοδο» στην κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νότια).

Η έρευνα στο διάσημο Μαρ-α-Λάγκο, παρότι «συνεργάστηκα με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες», δεν ήταν «ούτε απαραίτητη ούτε προσήκουσα», ανέφερε ο Τραμπ.

«Το έθνος μας ζει μαύρες μέρες, το όμορφο σπίτι μου, το Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, πολιορκείται και ερευνάται και έχει καταληφθεί από πολυάριθμους πράκτορες» του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας, επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος. «Παραβίασαν ακόμα και το χρηματοκιβώτιό μου!», εξεμάνη. Κατήγγειλε πως υφίσταται «πολιτικό διωγμό».

Δεν ανέφερε τον λόγο που διεξήχθη η επιχείρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

