Το τουρκικό stealth από… κόντρα πλακέ

Μόνον τρεις οικονομίες στον κόσμο είναι σε θέση να αντέξουν τα κονδύλια που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, κατασκευή και στη συνέχεια εμπορική εκμετάλλευση ενός μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς με χαρακτηριστικά stealth. Πρόκειται για τις οικονομίες των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας. Από αυτές τις χώρες μόνον δύο έχουν καταφέρει να στήσουν αλυσίδα παραγωγής ενός τέτοιου αεροσκάφους. Οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Η Ρωσία παρά τις επίσημες ανακοινώσεις δεν κατάφερε να υλοποιήσει μέχρι στιγμής το project SU-57. Έχουν κατασκευαστεί μόνο δύο αεροσκάφη τα οποία ακόμα βρίσκονται στο στάδιο των δοκιμών. Ο λόγος είναι απλός. Ένα τέτοιο project χρειάζεται καταρχήν έναν προϋπολογισμό 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνον για τον σχεδιασμό τους σκάφους και των οπλικών και ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία φέρει. Επιπλέον μία οικονομία πρέπει να αντέξει την διαδικασία παραγωγής του και διάθεσής του στην παγκόσμια αγορά. Τα ποσά είναι τεράστια και μόνο δύο οικονομίες του πλανήτη μπορούν να υλοποιήσουν μία τέτοια προοπτική.

Η Τουρκία σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα είναι η 17η οικονομία του κόσμου όπως αναφέρει ο επίσημος κατάλογος των G20. Είναι λοιπόν εντελώς απίθανο η τουρκική οικονομία να αντέξει μόνη της την υλοποίηση ενός project με αντικείμενο την κατασκευή ενός μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς με χαρακτηριστικά stealth. Δεν είναι μόνον τα πρώτα 100 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι αναγκαία. Είναι και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν είναι σε θέση να πουλήσει αυτό το αεροσκάφος στη διεθνή αγορά. Άρα εκ των πραγμάτων η επένδυση αυτή πρέπει να απορροφηθεί αποκλειστικά από την παραγγελία της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Τα οικονομικά μεγέθη είναι σαφή. Η τουρκική οικονομία απλώς δεν μπορεί.

Το project RF-X ξεκίνησε πριν από δύο περίπου χρόνια και η διαφήμιση του σχεδιαζόμενου αεροσκάφους έλαβε μεγάλες διαστάσεις κυρίως μετά το αποκαλούμενο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016. Ήταν η περίοδος της στροφής Ερντογάν και της έναρξης του νέου κύκλου της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής με άξονα τις νέες συμμαχίες με τη Ρωσία και το Ιράν.

Έκτοτε το αεροσκάφος αυτό διαφημίστηκε με πολλά video αλλά ως virtual reality, δηλαδή με απεικόνιση γραφικών τα οποία βεβαίως ουδεμία σχέση έχουν με την σχεδιαστική και κατασκευαστική πραγματικότητα. Όταν άρχισε η κόντρα της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον για τους S-400 και διατυπώθηκαν οι πρώτες αμερικανικές απειλές με αντικείμενο την παράδοση στην Τουρκία της παραγγελίας των 100 μαχητικών F-35 το project TF-X επανήλθε στην δημοσιότητα ως έμμεση απάντηση της Άγκυρας στους Αμερικανούς. Ήθελε να πει δηλαδή ο Ερντογάν «εάν δεν μας δώσετε τα F-35 θα κατασκευάσουμε το δικό μας μαχητικό». Οι μήνες πέρασαν και η Τουρκία προσέγγισε την παγκόσμια δύναμη κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών, την Rolls Royce.

Οι εκπρόσωποι της Turkish Αerospace συμφώνησαν καταρχήν με τους Βρετανούς για την κατασκευή των δύο κινητήρων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό του νέου τουρκικού αεροσκάφους. Τότε η Άγκυρα ζήτησε να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία των κινητήρων τα οποία όμως η Rolls Royce θεωρεί απόρρητα και άρα τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στους κανονισμούς της Νατοϊκής συμμαχίας και γενικότερα των δυτικών αεροναυπηγικών εταιρειών. Υπάρχει δηλαδή απαγόρευση διακίνησης τέτοιων πληροφοριών. Η αλήθεια είναι επίσης ότι η βρετανο-τουρκική συμφωνία ξεπερνούσε τα 133 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το πρωτόκολλο που υπεγράφη το 2017. Πολύ σύντομα η Rolls Royce κατάλαβε τι ακριβώς ζητούσαν οι Τούρκοι και μετά από λίγους μήνες ακύρωσε τη συμφωνία. Με λίγα λόγια, το τουρκικό project TF-X έμεινε, πριν ακόμη σχεδιαστεί, από… μηχανές.

Πέρασαν ακόμη λίγοι μήνες και η υπόθεση με τους S-400 εξελίχθηκε σε μείζον ζήτημα μεταξύ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Τουρκίας. Η Άγκυρα προφανώς δεν είχε τη δυνατότητα πια να ακυρώσει την συμφωνία με τη Μόσχα. Τότε άρχισαν οι απειλές από την τουρκική πλευρά πως δηλαδή αν δεν παραδοθούν τα F-35, τότε η Τουρκία θα ψάξει και σε άλλα «χωράφια όπου καλλιεργούνται πορτοκάλια». Οι αγορές αυτές ήταν η ρωσική με το SU-57 το οποίο δεν κατασκευάζεται και η κινεζική αγορά. Μόνο που και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Η παραγωγή του κινεζικού J-31 βρίσκεται ακόμη σε πρώτο στάδιο παραγωγής και για πολλά χρόνια τα μαχητικά που θα κατασκευάζονται στην Κίνα θα προορίζονται αποκλειστικά για την κινεζική πολεμική αεροπορία. Ταυτόχρονα η ναυτική έκδοση του J-31 προορίζεται να ικανοποιήσει καταρχήν τις ανάγκες του κινεζικού πολεμικού ναυτικού το οποίο έχει σχεδιάσει τον εφοδιασμό των δύο νέων αεροπλανοφόρων του με αυτά τα αεροσκάφη. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα προμήθειας τέτοιων μαχητικών στην Τουρκία.

Έπρεπε λοιπόν το σύστημα Ερντογάν να εμφανίσει ως πραγματική δυνατότητα την κατασκευή ενός ντόπιου μαχητικού 5ης γενιάς προκειμένου να πειστεί ο μέσος Τούρκος πολίτης πως η χώρα του είναι ισχυρή. Έτσι λοιπόν μπήκε μπροστά το project «Παρίσι 2019». Κάθε χρόνο στη γαλλική πρωτεύουσα διεξάγεται η περίφημη παγκόσμια έκθεση αεροναυπηγικής και διαστήματος όπου όλες οι πολεμικές βιομηχανίες του κόσμου εμφανίζουν τα τελευταία τους προϊόντα. Έτσι η Τουρκία αποφάσισε να εκθέσει στην πόλη του φωτός το μοντέλο του νέου μαχητικού της αεροσκάφους TF-X. Έτσι και έγινε, όπως αποδεικνύει και το video που ακολουθεί και το οποίο καταγράφει τα «αποκαλυπτήρια». Μόνο που το αεροσκάφος αυτό είναι φτιαγμένο από κόντρα πλακέ αλλά καλογυαλισμένο, καλοβαμμένο και λαμπερό. Στο εσωτερικό του δεν έχει τίποτα ούτε ηλεκτρονικά, ούτε μηχανικά μέρη. Δεν διαθέτει καν κινητήρες. Πρόκειται για μία μπλόφα που εντάσσεται στο πολιτικό μάρκετινγκ του συστήματος Ερντογάν.

Here is Turkish Aerospace Industries’ TF-X mock-up.



TAI’s president notes that it is one of the makers of the F-35’s center fuselage, which gives it the industrial strength to build this fighter.



This music is amazing lol. pic.twitter.com/0ZM7HMdF1U