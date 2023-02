Τουρκία: Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 296 ώρες μετά τον σεισμό

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου στην Αντάκια (Αντιόχεια) στη νότια Τουρκία, 296 ώρες μετά τον σεισμό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τους τρεις ανθρώπους να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα.

The death toll following the earthquake in Turkey and Syria is climbing towards a staggering 44,000 people. However, 11 days after the quake, survivors are still being pulled out of the rubble. pic.twitter.com/ugxzSRHyu6