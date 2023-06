Τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό στην Τσεχία - 21 τραυματίες

Επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό στην Τσεχία το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Ιουνίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 21 άτομα.

RSOE EDIS Event Report - Railway accident - Czech Republic - 21 passengers injured in a collision between a train and a truck in northern Czech Republic - https://t.co/IzGFFZivcA