Τριντό: Επιστρέφουν στον Καναδά δύο πολίτες που ήταν φυλακισμένοι στην Κίνα

Ο Μάικλ Κόβριγκ και ο Μάικλ Σπέιβορ, οι δύο Καναδοί πολίτες που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί στην Κίνα από τα τέλη του 2018, αφέθηκαν ελεύθεροι και επιστρέφουν αεροπορικώς στην πατρίδα τους, ανακοίνωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, λίγη ώρα μετά την επιβίβαση της οικονομικής διευθύντριας της κινεζικής γιγαντιαίας εταιρείας των τηλεπικοινωνιών Huawei, της Μενγκ Ουάνγκζου, σε πτήση από το Βανκούβερ για τη Σεντζέν.

«Πριν από περίπου 12 λεπτά, το αεροσκάφος που μεταφέρει τους Μάικλ Κόβριγκ και Μάικλ Σπέιβορ εγκατέλειψε τον κινεζικό εναέριο χώρο και βρίσκεται εν πτήσει προς τον Καναδά», ανέφερε ο κ. Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε εκτάκτως.

BREAKING – Prime Minister Justin Trudeau says Michael Kovrig and Micheal Spavor are on a plane back to Canada right now. After a 1000+ days in a Chinese prison, the two Michaels are on their way back home #cdnpoli https://t.co/0RD39Rv075 pic.twitter.com/mQw0h1xTqC