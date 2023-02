Τρεις νεκροί στη Φλόριντα από πυροβολισμούς - Ανάμεσά τους μια 9χρονη - Συνελήφθη ο δράστης

Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τηλεοπτικού συνεργείου που έκανε ρεπορτάζ στον τόπο όπου διαπράχθηκαν φόνοι κοντά στην πόλη Ορλάντο (Φλόριντα) χθες Τετάρτη, σκοτώνοντας δημοσιογράφο και τραυματίζοντας εικονολήπτη, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο 19χρονος ύποπτος, που κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κιθ Μέλβιν Μόουζες, συνελήφθη λίγη ώρα αφού πυροβόλησε. Κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία κοριτσιού 9 ετών και γυναίκας ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ, ο Τζον Μίνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τα μέλη του συνεργείου ήταν ρεπόρτερ και εικονολήπτης του τοπικού καλωδιακού τηλεοπτικού σταθμού Spectrum News 13, διευκρίνισε ο σερίφης Μίνα.

Σε βάρος του νεαρού, που έχει βαρύ ποινικό μητρώο, θα ασκηθεί ποινική δίωξη για τρεις δολοφονίες και δύο απόπειρες φόνου, πρόσθεσε.

Φέρεται να δολοφόνησε τη νεαρή γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο μερικές ώρες προτού σκοτώσει εννιάχρονο κορίτσι και τραυματίσει τη μητέρα του.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5