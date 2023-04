Ένα βήμα πριν τον πόλεμο στην θάλασσα της Κίνας

Ο στρατός της Κίνας διεξήγαγε σήμερα γυμνάσια αεροπορικού και ναυτικού αποκλεισμού γύρω από την Ταϊβάν, κατά την τελευταία ημέρα των στρατιωτικών του ασκήσεων, στις οποίες συμμετείχαν ένα αεροπλανοφόρο και πολεμικά αεροσκάφη.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε αυτά τα τριήμερα γυμνάσια το Σάββατο, αφού η πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ- γουέν επέστρεψε στην Ταϊπέι μετά τη συνάντηση που είχε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, η οποία πρέπει να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, ακόμη και με τη χρήση βίας.

«Πολλά οπλισμένα καταδιωκτικά αεροσκάφη H-6K πραγματοποίησαν αρκετά κύματα προσομοίωσης πυρών εναντίον σημαντικών στόχων στο νησί της Ταϊβάν», μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

«Στο στενό της Ταϊβάν, βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν και στα ύδατα ανατολικά της Ταϊβάν οι κινεζικές δυνάμεις ανέλαβαν την πρωτοβουλία να επιτεθούν, επιδεικνύοντας πλήρως το πλεονέκτημα της απόδοσης τους, πραγματοποιώντας ελιγμούς για να καταλάβουν σημαντικές θέσεις και προχωρώντας γρήγορα για να εμποδίσουν εχθρούς», πρόσθετε το ρεπορτάζ της τηλεόρασης.

71 PLA aircraft and 9 vessels were detected by 16:00(UTC+8) on April 8th. 45 of the detected aircraft had crossed northern, central, and southern median line of the Taiwan Strait and entered our southwest ADIZ. pic.twitter.com/ADpTZaoR0B — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 8, 2023

Η ανατολική διοίκηση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού επεσήμανε ότι το αεροπλανοφόρο Shandong συμμετείχε επίσης στα γυμνάσια, με τη CCTV να μεταδίδει εικόνες από μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αυτό.

Η Ταϊβάν παρακολουθεί τις κινήσεις του Shandong στον Ειρηνικό Ωκεανό από την προηγούμενη εβδομάδα.

Εξάλλου το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα χάρτη με τις αεροπορικές δραστηριότητες της Κίνας κατά τις 24 προηγούμενες ώρες, στον οποίο φαίνονται τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη J-15 να πραγματοποιούν γυμνάσια στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανατολικά του νησιού.

70 PLA aircraft and 11 vessels were detected by 16:00(UTC+8) April 9th. 35 of the detected aircraft had crossed northern, central, and southern median line of the Taiwan Strait and entered our southwest ADIZ. pic.twitter.com/PitgcyfjPI — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 9, 2023

Παράλληλα το υπουργείο ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει ένδεκα πολεμικά πλοία και πενήντα εννέα στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας γύρω από το νησί, όπως και το αεροπλανοφόρο Shandong.

Αυτό το κινεζικό αεροπλανοφόρο πραγματοποίησε χθες, Κυριακή, γυμνάσια σε ύδατα κοντά στο νησί Οκινάουα της Ιαπωνίας, επεσήμανε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας σήμερα.

Αεροσκάφη και ελικόπτερα απογειώθηκαν και προσγειώθηκαν στο Shandong 120 φορές από την Παρασκευή ως την Κυριακή, με το αεροπλανοφόρο και άλλα τρία πολεμικά πλοία και ένα πλοίο υποστήριξης να φτάνουν σε απόσταση 230 χιλιομέτρων από το νησί Μιγιάκο της Ιαπωνίας.

Η Ιαπωνία παρακολουθεί τα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν «με μεγάλο ενδιαφέρον», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιαπωνίας Χιροκάζου Ματσούνο.

«Η σπουδαιότητα της ειρήνης και της σταθερότητας στο στενό της Ταϊβάν δεν είναι μόνο σημαντική για την ασφάλεια της Ιαπωνίας, αλλά και για τη σταθερότητα του συνόλου της διεθνούς κοινότητας», πρόσθεσε ο ίδιος.

71 PLA aircraft and 9 vessels were detected by 16:00(UTC+8) on April 8th. 45 of the detected aircraft had crossed northern, central, and southern median line of the Taiwan Strait and entered our southwest ADIZ. pic.twitter.com/ADpTZaoR0B — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 8, 2023

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης ότι παρακολουθούν στενά τα γυμνάσια της Κίνας, ενώ σημείωσαν ότι το αντιτορπιλικό USS Milius διεξήγαγε «επιχείρηση ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» σε περιοχή της Νότιας Σινικής θάλασσας την οποία διεκδικεί το Πεκίνο.

«Αυτή η επιχείρηση ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σεβάστηκε τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις νόμιμες χρήσεις της θάλασσας», τόνισε στην ανακοίνωσή του το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, διευκρινίζοντας ότι το αντιτορπιλικό βρίσκεται κοντά στα νησιά Σπράτλι.

Τα USS Milius πέρασε σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών μιλίων από τον ύφαλο Μιστσίφ, τον οποίο διεκδικεί η Κίνα και άλλες χώρες της περιοχής, σημείωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Ωστόσο η αντίδραση του Πεκίνου ήταν άμεση, με τον Τιάν Γιουνλί εκπρόσωπο της Νότιας Διοίκησης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού να καταγγέλλει την «παράνομη παρείσφρηση» του αμερικανικού αντιτορπιλικού «στα ύδατα που βρίσκονται δίπλα στον ύφαλο Μιστσίφ, στα νησιά Νάνσα της Κίνας, χωρίς την έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης».