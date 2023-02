Βίντεο της εκτέλεσης με βαριοπούλα ενός Ρώσου μισθοφόρου, ο οποίος εγκατέλειψε την Wagner - ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες

Ένα βίντεο που δείχνει την εκτέλεση με βαριοπούλα ενός Rώσου πρώην μισθοφόρου, ο οποίος εγκατέλειψε την ομάδα μισθοφόρων Wagner ενώ πολεμούσε στην Ουκρανία, ανέβηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει πιστοποιηθεί και το οποίο αναρτήθηκε στο δίκτυο Grey Zone του Telegram που συνδέεται με την Wagner, ένας άνδρας λέει ότι ονομάζεται Ντμίτρι Γιακουσένκο, είναι 44 ετών, έχει γεννηθεί στην Κριμαία και έφυγε από τη φυλακή πριν ενταχθεί στην Wagner.

«Σχεδίαζα να βρω κάποια τρύπα, όπως λένε να το σκάσω», λέει και προσθέτει ότι «δεν είναι ο δικός μου πόλεμος» και ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει.

+18!!!! Wagner released new video of sledgehammer execution. Original video was published on Grey Zone telegram channel where they claimed that the reason for the death penalty was treason.. #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/Fb4VVK3PIT