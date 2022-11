Βρετανία: Δεν θα ασκηθούν διώξεις σε δύο νέους που εξύβρισαν τον πρίγκιπα Άντριου και τη μοναρχία

Οι εισαγγελικές αρχές της Σκωτίας ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι δεν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις σε δύο άτομα που είχαν συλληφθεί στο Εδιμβούργο αφού επιτέθηκαν φραστικά στον πρίγκιπα Άντριου και στη μοναρχία μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Σεπτέμβριο.

Ένας 22χρονος είχε συλληφθεί επειδή εξύβρισε τον Άντριου κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης πομπής, στις 12 Σεπτεμβρίου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, διακρίνεται ο νεαρός να επιτίθεται στον πρίγκιπα, ο οποίος κατέβαλε πολλά εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ για να αποφύγει μια δίκη για σεξουαλική κακοποίηση. Στη συνέχεια αστυνομικοί τον βγάζουν βίαια από το πλήθος και τον απομακρύνουν.

🚨🇬🇧#BREAKING: A #MAGA conspiracy theorist tries to attack Prince Andrew during the Queen’s coffin procession. pic.twitter.com/exLdxr3Eyd