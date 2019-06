Χρειάστηκαν πολλοί αιώνες για να αλλάξει μια μόνο λέξη από τον Πάπα στο «Πάτερ Ημών»

Την αλλαγή μιας φράσης του Πάτερ Ημών αποφάσισε ο Πάπας Φραγκίσκος. Η αλλαγή μάλιστα, εγκρίθηκε ήδη από τη σύνοδο των επισκόπων που έγινε στη Ρώμη και θα δημοσιευθεί στο βιβλίο που περιέχει τους κανόνες για τη λειτουργία στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Πρόκειται για τη φράση «lead us not into temptation» («μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν»), την οποία αλλάζει σε «do not let us fall into temptation» («μην μας αφήσεις να υποκύψουμε στον πειρασμό»). Η αλλαγή έχει ήδη προκαλέσει τις αντιδράσεις των πιο παραδοσιακών κύκλων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στην ελληνική εκδοχή του Πάτερν Ημών ο επίμαχος στίχος είναι: «Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική διαφωνία του Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει ήδη εκφραστεί από το 2017.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι καλή μετάφραση, επειδή μιλάει για έναν Θεό που σε προτρέπει στον πειρασμό. Εγώ είμαι αυτός που υποκύπτω στον πειρασμό. Δεν με σπρώχνει ο Θεός για να δει πώς θα υποκύψω. Ένας πατέρας δεν το κάνει αυτό. Ο πατέρας σε βοηθά να σηκωθείς αμέσως. Αυτός που σε οδηγεί στον πειρασμό είναι ο Σατανάς. Αυτός είναι δικός του ρόλος». Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς δίδαξε τα λόγια αυτά στους μαθητές του όταν τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσεύχονται.

Πηγή: Dogma