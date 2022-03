Οι Ρώσοι αλεξιπτωτιστές κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ουκρανίας στη Ζαπορίζια, όπως δηλώνει την Τετάρτη ο επικεφαλής του Πυρηνικού Παρατηρητηρίου του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι.

O αξιωματούχος του ΟΗΕ ανέφερε ότι Ρώσοι διπλωμάτες στη Βιέννη ενημέρωσαν τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) πως το προσωπικό συνέχισε τις εργασίες του και τα επίπεδα ακτινοβολίας «παραμένουν κανονικά» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, στη Νότια Ουκρανία.

Δείτε ζωντανή εικόνα από το Κίεβο:

Δείτε ζωντανή εικόνα από εννέα κάμερες σε διάφορα σημεία του Κιέβου:

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη και διαθέτει έξι από τους 15 αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Update 6: #Russia tells IAEA its military forces have taken control of territory around #Ukraine’s #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Director General @RafaelMGrossi says. https://t.co/oTChJY2Kkj pic.twitter.com/o5LUNM9y24