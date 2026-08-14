Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση «που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος», αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν «την επόμενη εβδομάδα», πέρα από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο σε αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Θα πρόκειται για συνδυασμό οικονομικής απομόνωσης τον οποίο ο κόσμος δεν ξαναείδε ποτέ και τη συνέχιση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια», είπε ο Μπέσεντ στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Newsmax.

«Μείνετε στο ακουστικό σας, έρχονται και άλλες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει τη φύση των νέων μέτρων που ανήγγειλε.

Ο υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική του ως συνδυασμό δύο μοχλών, της οικονομικής ασφυξίας και του φυσικού αποκλεισμού, κάνοντας συγκρίσεις με την Κούβα και τη Βενεζουέλα. «Η Βενεζουέλα κατέρρευσε αμέσως όταν της επιβάλαμε αποκλεισμό», καυχήθηκε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News, άλλο δίκτυο της αμερικανικής δεξιάς, ότι «ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα» των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν είναι «να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς» και ο στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ διαβεβαίωνε στις 4 Αυγούστου το CNBC ότι ήταν πιθανή συμφωνία της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη «σήμερα ή αύριο» για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ — τοποθέτηση που είχε οδηγήσει σε άνοδο τη Wall Street και σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου.

Η επιλογή της οικονομικής πίεσης προκρίνεται στην Ουάσινγκτον καθώς η διπλωματική οδός μοιάζει κλειστή. Οι δύο πλευρές επιμένουν στους όρους που έχουν θέσει για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.