Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο μιας βραχυπρόθεσμης παύσης των αποστολών φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να αποφύγει τη δοκιμασία του αμερικανικού αποκλεισμού και την υπονόμευση ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις της Τεχεράνης.

Η πιθανή αυτή παύση αντανακλά την επιθυμία αποφυγής μιας άμεσης κλιμάκωσης σε μια ευαίσθητη διπλωματική συγκυρία, καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη διευθετούν τις λεπτομέρειες για μια νέα συνάντηση δια ζώσης, ανέφερε η πηγή, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία της, λόγω του απόρρητου χαρακτήρα των συζητήσεων.

«Εάν το Ιράν πράγματι σταματήσει τις αποστολές, θα είναι μια ένδειξη ότι και η δική του κυβέρνηση επιδιώκει την αποκλιμάκωση και θέλει να αποφύγει την επανέναρξη ενός “θερμού” πολέμου», δήλωσε η Rachel Ziemba, ανώτερη συνεργάτης στο Center for a New American Security. «Η παύση της ναυσιπλοΐας θα ενέτεινε προσωρινά τις ελλείψεις στην αγορά πετρελαίου, αν και οι παγκόσμιες αγορές πιθανότατα θα εστιάσουν στην προοπτική μιας συμφωνίας, και όχι στη βραχυπρόθεσμη διακοπή».

Η Πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Διπλωματικό θρίλερ και αποκλεισμός

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, όπως μετέδωσε το Bloomberg τη Δευτέρα, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχωρά με τον ναυτικό αποκλεισμό για να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στόχος είναι η διεξαγωγή νέων συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Η αναστολή της θαλάσσιας δραστηριότητας για μερικές ημέρες θεωρείται ως ένα πιθανό, ρεαλιστικό βήμα για την πρόληψη κάποιου περιστατικού που θα μπορούσε να τορπιλίσει τις εύθραυστες προσπάθειες αναβίωσης των συζητήσεων, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, οι υπολογισμοί του Ιράν παραμένουν ρευστοί. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) θα μπορούσε να αλλάξει πορεία γρήγορα – για παράδειγμα, προσπαθώντας να δείξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς συνέπειες, μια κίνηση που θα διακινδύνευε την υπονόμευση της διπλωματικής οδού.

Η αντίδραση των αγορών

Οι έμποροι πετρελαίου παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις διελεύσεις από τα κρίσιμης σημασίας Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να εμποδίζει σχεδόν κάθε μη ιρανικό πλοίο και τις ΗΠΑ να διεξάγουν πλέον τον δικό τους αποκλεισμό.

Οι τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων πετρελαίου υποχώρησαν στο άκουσμα της είδησης, με το Brent να σημειώνει πτώση περίπου $1,20 το βαρέλι, αγγίζοντας τα $98.

Η αγορά έχει επείγουσα ανάγκη από φυσικά φορτία και, μέχρι τώρα, το Ιράν ήταν ουσιαστικά η μόνη χώρα που έστελνε πετρέλαιο μέσω της θαλάσσιας οδού κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Για τις αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης, ωστόσο, η ειρήνη είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την εκ νέου μείωση των τιμών.

«Δεν θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη παραχώρηση από την ιρανική πλευρά, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών», δήλωσε η Aniseh Bassiri Tabrizi, ανώτερη αναλύτρια στην Control Risks με έδρα το Άμπου Ντάμπι. «Υπό αυτή την έννοια, η Τεχεράνη έχει πιθανώς περισσότερα να κερδίσει παρά να χάσει, αν σταματήσει τις αποστολές για λίγες μόνο ημέρες».