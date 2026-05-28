Σε ανάλυσή του το CNN επισημαίνει ότι το Ιράν έχει αποκτήσει και πάλι πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πυραύλων, που βρίσκονται αποθηκευμένοι σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Το ειδησεογραφικό μέσο ανέλυσε μάλιστα τις νέες δορυφορικές εικόνες, που θέτουν σε αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το οπλοστάσιο της Τεχεράνης έχει σχεδόν καταστραφεί.

Στο πλαίσιο της εύθραυστης εκεχειρίας, μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η Ισλαμική Δημοκρατία εργάζεται με πρωτοφανή ρυθμό για την αποκατάσταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων που έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η ανάλυση νέων δορυφορικών εικόνων από την Airbus Defence and Space, που αποκάλυψε το CNN, δείχνει ότι από την έναρξη της εκεχειρίας, η Τεχεράνη έχει ήδη καταφέρει να καθαρίσει τουλάχιστον 50 αποκλεισμένα σημεία πρόσβασης σε 18 διαφορετικές πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Η ανάλυση των δορυφόρων αμφισβητεί ευθέως τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι εικόνες δείχνουν ότι οι συνδυασμένες ισραηλινές-αμερικανικές επιθέσεις, κατά τη διάρκεια του πολέμου, απενεργοποίησαν αυτές τις «πόλεις πυραύλων», μπλοκάροντας τα σημεία εισόδου τους και «παγιδεύοντας» ουσιαστικά ένα τεράστιο μέρος των εκτοξευτών του Ιράν. Έτσι απενεργοποιήθηκε, σε μεγάλο βαθμό, η δυνατότητα του ιρανικού καθεστώτος να εκτοξεύει πυραύλους σε πραγματικό χρόνο.

Τώρα, ωστόσο το Ιράν, χρησιμοποιώντας μπουλντόζες και φορτηγά, ξεθάβει τεράστιες ποσότητες πυραύλων που είναι αποθηκευμένοι σε αυτές τις υπόγειες εγκαταστάσεις, αναιρώντας ουσιαστικά τα αποτελέσματα μιας στρατιωτικής στρατηγικής που απαιτούσε τεράστια ισραηλινο-αμερικανική ισχύ πυρός.

Iran’s Buried Missile Sites Coming Back ONLINE CNN reviewed 69 tunnels across 18 underground missile bases. AT LEAST 50 blocked entrances have been cleared or are under active repair. U.S. bombs didn’t destroy the missiles. They buried them. All Iran needed to dig them out was… https://t.co/nkdfF1kHgA pic.twitter.com/0QivMNTu0N — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) May 28, 2026

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο συνεχίζει να υποστηρίζει την επιτυχία της εκστρατείας και επιμένει ότι οι επιχειρησιακές ενέργειες πέτυχαν τους απαιτούμενους στόχους τους.