Οικογένειες Ισραηλινών εποίκων εγκαταστάθηκαν σε σπίτια κοντά στην Ιεριχώ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι τα αγόρασαν νόμιμα, έναν ισχυρισμό που αμφισβήτησαν σήμερα Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι οι οποίοι καταγγέλλουν πλαστογραφημένα έγγραφα.

Η νέα αυτή εγκατάσταση Ισραηλινών εποίκων εγείρει φόβους για έξαρση της βίας στις πύλες μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις του παλαιστινιακού εδάφους, όπου οι επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων έχουν ενταθεί μετά την 7η Οκτωβρίου.

Τους τελευταίους μήνες, παλαιστινιακές κοινότητες αναγκάστηκαν συνεπώς να εγκαταλείψουν την περιοχή της Ιεριχούς υπό την πίεση και την παρενόχληση εποίκων.

«Οι οικογένειες εγκαταστάθηκαν σε οκτώ σπίτια που η ‘Nachala’ αγόρασε με τη βοήθειά μας», διευκρίνισε ο Χάναν Γκρίγουντ, εκπρόσωπος του περιφερειακού συμβουλίου των ισραηλινών οικισμών στον τομέα αυτό.

Η οργάνωση Nachala είναι ένα ισραηλινό υπερορθόδοξο κίνημα που χρηματοδοτεί τη δημιουργία νέων εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, έδαφος που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, και υποστηρίζει την προσάρτησή του. Στη Nachala έχει επιβάλλει κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ενθάρρυνε πράξεις βίας που οδήγησαν στον “αναγκαστικό εκτοπισμό” Παλαιστινίων.

«Φτάσαμε εδώ χθες Τετάρτη το απόγευμα, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», πρόσθεσε ο Γκρίνγουντ.

Ο οικισμός βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των “Ασμοναϊκών Ανακτόρων”, που πήραν το όνομά τους από τη δυναστεία η οποία κυβέρνησε την Ιουδαία έως περίπου το 40 π.Χ.

Περίπου 30 έποικοι έχουν εγκατασταθεί στην τοποθεσία αυτή, σύμφωνα με την ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση που αντιτίθεται στην εποικιστική δραστηριότητα “Ειρήνη Τώρα”, η οποία τους κατηγορεί ότι “επιτέθηκαν” και κατέκλεψαν δύο Ισραηλινούς ακτιβιστές και τραυμάτισαν έναν Παλαιστίνιο πυροβολώντας τον στο πόδι.

Η οργάνωση εκφράζει τον φόβο ότι αυτή η εγκατάσταση Ισραηλινών πολιτών, κοντά σε παλαιστινιακές κατοικίες, μπορεί να οδηγήσει σε νέους εκτοπισμούς του πληθυσμού, επικαλούμενη το προηγούμενο της Χεβρώνας, όπου 400 έποικοι ζουν μέσα στην Παλιά Πόλη ανάμεσα σε έναν παλαιστινιακό πληθυσμό 250.000 κατοίκων.

Ο Παλαιστίνιος κυβερνήτης της Ιεριχούς Χουσεΐν Χαμαγιέλ αμφισβήτησε τη νομιμότητα του εν λόγω οικισμού, δηλώνοντας ότι η γη ανήκει στην Παλαιστινιακή Αρχή και δεν μπορεί να πουληθεί. «Αυτό που παρουσιάζεται εδώ είναι πλαστό, δεν είναι μία πώληση, όσα κυκλοφορούν είναι μόνο προπαγάνδα των εποίκων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ωστόσο, συμβαίνει κάποιες φορές Παλαιστίνιοι ιδιοκτήτες να πωλούν τη γη τους σε Ισραηλινούς, αλλά προτιμούν να κρατήσουν μυστικές τις συναλλαγές αυτές, φοβούμενοι μήπως στιγματιστούν μέσα στην ίδια την κοινότητά τους.

Η ΜΚΟ επισημαίνει ότι, ακόμη και στην περίπτωση μιας νόμιμης πώλησης, η ισραηλινή κυβέρνηση διατηρεί την εξουσία να εγκρίνει ή όχι την ίδρυση ενός οικισμού.

Η τοποθεσία βρίσκεται στην Περιοχή Γ, η οποία τελεί υπό ισραηλινό πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο, βάσει των συμφωνιών του Όσλο που υπογράφηκαν τη δεκαετία του 1990.

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους.