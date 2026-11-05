Την παραίτησή της υπέβαλε σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου η Χαρμίτ Κ. Ντίλον, επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης τους τελευταίους 18 μήνες, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική αποχώρηση στο υπουργείο μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

BREAKING: Trump official Harmeet Dhillon, who led the massive overhaul of the DOJ’s Civil Rights Division, has resigned. https://t.co/1RUpv8NHEJ — NBC News (@NBCNews) November 5, 2026

Την αποχώρησή της ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, αναφέροντας σε ανάρτηση του.

«Σήμερα, έκανα δεκτή την παραίτηση της Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Harmeet Dhillon, η οποία ηγήθηκε του Τμήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων με αφοσίωση κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Υπερασπίστηκε τις πολιτικές ελευθερίες κάθε Αμερικανού και εφάρμοσε τον νόμο χωρίς φόβο ή μεροληψία. Το Υπουργείο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την αφοσιωμένη δημόσια υπηρεσία της και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της εγχειρήματα».

Today, I accepted the resignation of Assistant Attorney General Harmeet Dhillon, who led the Civil Rights Division with conviction the past 18 months. She has defended the civil liberties of every American and enforced the law without fear or favor. The Department is grateful for her dedicated public service, and we wish her every success in her future endeavors. — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 5, 2026

Στη διάρκεια της 18μηνης θητείας της, η Ντίλον επέβλεψε μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων, η οποία συνοδεύτηκε από την αποχώρηση εκατοντάδων μόνιμων στελεχών, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς δικηγόρους της υπηρεσίας.

«Η υπηρεσία στην πατρίδα μου από τη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα (AAG) για τα Πολιτικά Δικαιώματα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Συμβάλαμε στην κατάργηση των παράνομων πρακτικών DEI, αγωνιστήκαμε για την προστασία του αθλητισμού γυναικών και κοριτσιών, και πετύχαμε πολλά ακόμη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ για το επόμενο βήμα!», δήλωσε η Χαρμίτ Κ. Ντίλον.

Serving my country as AAG for Civil Rights has been the honor of a lifetime. We ushered in the downfall of illegal DEI, we fought to protect women and girls’ sports, and so much more. I want to thank President Trump for giving me this opportunity. I look forward to what’s next! — AAGHarmeetDhillon (@AAGDhillon) November 5, 2026

«Συγχαρητήρια στην Χαρμίτ κ. Ντίλον, για την εξαιρετική θητεία της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Τα επιτεύγματα και η παρακαταθήκη της θα έχουν αντίκτυπο για μια ολόκληρη γενιά.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφει στη Dhillon Law Group και ανυπομονούμε για τα σπουδαία πράγματα που πρόκειται να επιτύχει μαζί μας!», ανέφερε η δικηγορική της εταιρία, μετά την παραίτηση της, καθώς θα επιστρέψει στο γκρουπ.