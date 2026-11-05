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Την παραίτησή της υπέβαλε σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου η Χαρμίτ Κ. Ντίλον, επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης τους τελευταίους 18 μήνες, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική αποχώρηση στο υπουργείο μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Την αποχώρησή της ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, αναφέροντας σε ανάρτηση του.

«Σήμερα, έκανα δεκτή την παραίτηση της Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Harmeet Dhillon, η οποία ηγήθηκε του Τμήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων με αφοσίωση κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Υπερασπίστηκε τις πολιτικές ελευθερίες κάθε Αμερικανού και εφάρμοσε τον νόμο χωρίς φόβο ή μεροληψία. Το Υπουργείο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την αφοσιωμένη δημόσια υπηρεσία της και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της εγχειρήματα».

Στη διάρκεια της 18μηνης θητείας της, η Ντίλον επέβλεψε μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων, η οποία συνοδεύτηκε από την αποχώρηση εκατοντάδων μόνιμων στελεχών, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς δικηγόρους της υπηρεσίας.

«Η υπηρεσία στην πατρίδα μου από τη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα (AAG) για τα Πολιτικά Δικαιώματα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Συμβάλαμε στην κατάργηση των παράνομων πρακτικών DEI, αγωνιστήκαμε για την προστασία του αθλητισμού γυναικών και κοριτσιών, και πετύχαμε πολλά ακόμη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ για το επόμενο βήμα!», δήλωσε η Χαρμίτ Κ. Ντίλον.

«Συγχαρητήρια στην Χαρμίτ κ. Ντίλον, για την εξαιρετική θητεία της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Τα επιτεύγματα και η παρακαταθήκη της θα έχουν αντίκτυπο για μια ολόκληρη γενιά.
Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφει στη Dhillon Law Group και ανυπομονούμε για τα σπουδαία πράγματα που πρόκειται να επιτύχει μαζί μας!», ανέφερε η δικηγορική της εταιρία, μετά την παραίτηση της, καθώς θα επιστρέψει στο γκρουπ.

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