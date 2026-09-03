Τη σταθερή του αντίθεση στη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία επανέλαβε το Βέλγιο, δια στόματος του Υπουργού Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των ΥΠΕΞ της Ε.Ε. στο Wicklow της Ιρλανδίας.

Παρά την προσπάθεια τεσσάρων κρατών-μελών (Σουηδία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία) να αναβιώσουν το ζήτημα, οι Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται ακινητοποιημένο το 90% των συνολικά 210 δισ. ευρώ μέσω της Euroclear, ξεκαθαρίζουν ότι η πρόταση δεν συγκεντρώνει υποστήριξη, αντιπροτείνοντας την προκαταβολή δόσεων από το εγκεκριμένο ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η πρωτοβουλία των «4» και το Βελγικό «όχι»

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε στα τέλη Αυγούστου κατόπιν κοινής επιστολής και πρωτοβουλίας που ανέλαβαν η Σουηδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Πολωνία. Οι τέσσερις χώρες υποστήριξαν ότι εφόσον η Ρωσία αρνείται να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, η Ουκρανία χρειάζεται άμεση και μακροπρόθεσμη ενίσχυση για την αγορά εξοπλισμού ενόψει των αναγκών του 2027.

Ωστόσο, ο κ. Πρεβό έσπευσε να χαμηλώσει τους τόνους, δηλώνοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP):

«Η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενθουσιασμό ή ενδιαφέρον από τους συναδέλφους. Οι λόγοι για την αντίθεσή μας δεν έχουν, στην πραγματικότητα, εξαφανιστεί ως εκ θαύματος από τότε».

Υπενθυμίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν «παγωμένα» περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το 90% των κεφαλαίων αυτών βρίσκεται στο Βέλγιο, υπό τη διαχείριση του χρηματοπιστωτικού κολοσσού Euroclear, γεγονός που καθιστά τη θέση των Βρυξελλών καταλυτική για οποιαδήποτε νομική ή οικονομική απόφαση.

Η εναλλακτική πρόταση: Επίσπευση του δανείου των 90 Δισ. Ευρώ

Αναγνωρίζοντας τις πιεστικές ταμειακές ανάγκες του Κιέβου για την έγκαιρη παραγγελία οπλικών συστημάτων, ο Βέλγος ΥΠΕΞ πρότεινε μια εναλλακτική λύση που βασίζεται στη συμφωνία του περασμένου Δεκεμβρίου.

Τότε, τα 27 κράτη-μέλη είχαν εγκαταλείψει την ιδέα της απευθείας κατάσχεσης των ρωσικών πόρων, συμφωνώντας αντίθετα στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, με εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

«Γνωρίζουμε τις βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας, επειδή για να αποκτήσει στρατιωτικό εξοπλισμό το 2027, είναι απαραίτητο να τον παραγγείλει και να τον πληρώσει τώρα», παραδέχθηκε ο Μαξίμ Πρεβό.

Για το λόγο αυτό, το Βέλγιο, σε συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εισηγείται την επίσπευση της καταβολής των δόσεων του δανείου των 90 δισ. ευρώ που ήταν προγραμματισμένες για το 2027, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι εξοπλιστικές παραγγελίες της Ουκρανίας χωρίς να θιγεί το νομικό καθεστώς των παγωμένων στοιχείων.

Ανοιχτή κρατά τη συζήτηση η Κάγια Κάλλας

Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, επιβεβαίωσε ότι το θέμα τέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών στο Wicklow, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.

«Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση», δήλωσε λιτά η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, αποτυπώνοντας τις υφιστάμενες διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών.