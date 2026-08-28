Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται να αλλάζει στάση απέναντι στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, παρά τις επί σειρά ετών τοποθετήσεις του υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Πλέον, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει ότι η απόφαση για την τύχη των 2.500 ετών γλυπτών είναι αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου.

Το 2023, ο Μπέρναμ είχε δηλώσει ότι τα Γλυπτά θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους», ενώ ήδη από το 2002 είχε ταχθεί υπέρ της τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους, για να προσελκύσει τις αριστερές τάσεις του κόμματος του.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στους Financial Times αυτή την εβδομάδα, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας: «Τελικά, είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου, έτσι δεν είναι;».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, από νομικής πλευράς, το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Μουσείου, εκφράζοντας όμως την πλήρη υποστήριξή του στην αξιοποίηση της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας για την επίλυσή του.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα φιλοτεχνήθηκαν αρχικά για να κοσμήσουν την Ακρόπολη της Αθήνας. Στις αρχές του 19ου αιώνα μεταφέρθηκαν στη Βρετανία από τον Σκωτσέζο αριστοκράτη Λόρδο Έλγιν, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ και η εγκατάστασή του στο Νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ είχαν δημιουργήσει προσδοκίες στην Αθήνα ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην υπόθεση.

Άλλωστε, στο παρελθόν είχε στηρίξει νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Νόμου του Βρετανικού Μουσείου του 1963, ο οποίος δεν επιτρέπει στο ίδρυμα να προχωρήσει σε οριστική επιστροφή των Γλυπτών.

Τον Φεβρουάριο του 2023, κατά την επαναλειτουργία του Μουσείου του Μάντσεστερ, ο Μπέρναμ, ο οποίος τότε ήταν δήμαρχος του Μεγάλου Μάντσεστερ, είχε ερωτηθεί εάν ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, θα έπρεπε να επιστρέψει τα Γλυπτά στην Ελλάδα.