Ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» λόγω της ξανθιάς τούφας στο κεφάλι του, γλίτωσε τη θυσία στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Εΐντ αλ-Αντχά στο Μπαγκλαντές, χάρη σε κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής.

Ο βούβαλος των 700 κιλών είχε ήδη πωληθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη «Γιορτή της Θυσίας». Γλίτωσε όμως χάρη σε παρέμβαση των αρχών, λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

#VIDEO // 🦬Un búfalo albino de 700 kilos se volvió una sensación mundial en Bangladesh por su impresionante parecido con el presidente de EE. UU., Donald Trump. 👱‍♂️💥 pic.twitter.com/9EirmCFUAh — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) May 20, 2026

Albino ‘Donald Trump’ buffalo gains social media STARDOM due to resemblance to US president Crowds visit the animal regularly, which is located on a farm in Bangladesh pic.twitter.com/I1O55nlZE9 — Public News X (@PublicNewsX) May 21, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Σαλαχουντίν Άχμεντ έδωσε εντολή να μη θυσιαστεί ο διάσημος βούβαλος, να αποζημιωθεί ο αγοραστής και το ζώο να μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα.

🐮 Donald Trump, the albino buffalo, will live to see another day. Bangladesh Home Minister Salahuddin Ahmed ordered the return of the now-famous buffalo with flowing blond locks to his Narayanganj farm, sparing him from being sacrificed for Eid al-Adha. Donald the buffalo went… pic.twitter.com/DpKoeDRncB — The Juggernaut (@thejuggernaut) May 27, 2026

«Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μη θυσιαστεί ο βούβαλος λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια, καθώς και του ασυνήθιστα υψηλού ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αγοραπωλησία ζώου για το Εΐντ αλ-Αντχά εξελίχθηκε απρόσμενα, αφότου τα βίντεο με τον βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» έγιναν viral και το ζώο δεχόταν πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να το θαυμάσουν από κοντά και να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει ομοιότητα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης της φάρμας Ζιαουντίν Μρίντα είπε ότι ο νεότερος αδερφός του είχε την έμπνευση να δώσει στο ζώο το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ», κάτι που όπως αποδείχθηκε έσωσε τη ζωή του βούβαλου.