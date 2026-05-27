Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να διεξάγει συνομιλίες σχετικά με τη συμμετοχή της στην κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού στο Καζακστάν, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξέι Λιχατσόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα εντός της εβδομάδας, θα επιβλέψει την υπογραφή συμφωνίας που ορίζει τις παραμέτρους που αφορούν την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού του Καζακστάν, ανακοίνωσε την Τρίτη το Κρεμλίνο.

Το Καζακστάν ενέκρινε την κατασκευή του δεύτερου πυρηνικού σταθμού, με την κρατική κινεζική εταιρεία China National Nuclear Corporation (CNNC) που επελέγη ως κύριος κατασκευαστής.