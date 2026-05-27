Η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ εδώ και μια εβδομάδα, καθώς και ο σύντροφός της αναμένεται να οδηγηθούν στον Ανακριτή το Σάββατο 30 Μαίου.

Το ζευγάρι φέρεται να κακοποίησε το άτυχο κοριτσάκι, το οποίο έφερε στο κορμάκι του εκχυμώσεις, μώλωπες και αιματώματα. Οι δυο τους οδηγούνται στις αρμόδιες Αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ανηλίκου.

Υπενθυμίζουμε ότι η 25χρονη Ρομά, βουλγαρικής υπηκοότητας και ο συνομήλικος σύντροφός της, με καταγωγή από το Πακιστάν καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών, χωρίς αναστολή.

Ειδικότερα, ο 25χρονος πατέρας του τέταρτου παιδιού της νεαρής γυναίκας καταδικάστηκε σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, καθώς βρίσκεται στην χώρα παράνομα εδώ και οκτώ χρόνια, χωρίς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Από την άλλη η μητέρα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για ψευδή κατάθεση.

Η απολογία της 25χρονης μητέρας

«Είπα ψέματα γιατί φοβήθηκα μην μου πάρουν τα παιδιά», είπε η νεαρή γυναίκα για την ψευδή κατάθεσή της. Παραδέχθηκε πως ήταν λάθος, αλλά τόνισε πως το έκανε από φόβο.

Στη συνέχεια, η μητέρα δήλωσε στο δικαστήριο ότι έχει τέσσερα παιδιά, το μικρό κορίτσι (3 ετών) και δύο αγόρια, ηλικίας 8, 7 ετών και ένα βρέφος 12 μηνών.

Δήλωσε ακόμη πως διαμένει στον Σταυρό με τον τωρινό σύντροφό της, ο οποίος είναι και ο πατέρας του μωρού 12 μηνών. Τα άλλα τρία παιδιά, όπως υποστήριξε, έχουν τον ίδιο πατέρα ο οποίος δεν τα έχει αναγνωρίσει και βρίσκεται στο εξωτερικό.

Για τον τραυματισμό του τρίχρονου κοριτσιού, η μητέρα τόνισε πως το μωρό χτύπησε ενώ έπαιζε στο σπίτι με τα αδέρφια της.

Υπογράμμισε πως τα παιδιά έπαιζαν σε άλλο χώρο, ενώ η ίδια βρισκόταν σπίτι, όμως σε διαφορετικό δωμάτιο και έκανε δουλειές. Άκουσε κλάματα και πήγε να δει τι συνέβη, είδε το παιδί χτυπημένο και του έδωσε νερό. Αργότερα είδε πως δεν ήταν καλά, τρόμαξε και το πήγε στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της υπόθεσης με το κακοποιημένο βρέφος

Το βράδυ της Πέμπτης (22/05), η μητέρα της τρίχρονης την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως το βρέφος έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες, σε πολλά σημεία του σώματός του.

Τότε κρίθηκε απαραίτητο, το παιδί να διακομιστεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μέχρι σήμερα Δευτέρα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο, αφού σύμφωνα με την μητέρα λιποθύμησε ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά της περιοχής.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά το 3χρονο παιδί.

