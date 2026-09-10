Η κυβέρνηση της Νικαράγουας αποφάσισε χθες Τετάρτη να κλείσει την πρεσβεία της χώρας στη Δομινικανή Δημοκρατία, με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, έπειτα από την αναγγελία από τον Νικαραγουανό πρόεδρο Ντανιέλ Ορτέγα μεταρρύθμισης η οποία πρακτικά απαγόρευσε στην αντιπολίτευση να συμμετέχει σε εκλογές.

Την 23η Ιουλίου, η δομινικανή κυβέρνηση ανακάλεσε τον πρέσβη της στη Μανάγουα για διαβουλεύσεις· έκτοτε, επικεφαλής στη διπλωματική αποστολή είναι επιτετραμμένος. Το ίδιο είχε γίνει στην νικαραγουανή πρεσβεία στο Σάντο Ντομίνγκο.

«Το υπουργείο Εξωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας καταγράφει την απόφαση της κυβέρνησης της Νικαράγουας να κλείσει την πρεσβεία στο Σάντο Ντομίνγκο», συνοψίζει ανακοίνωση Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες.

Το κλείσιμο της διπλωματικής αποστολής ανακοινώθηκε μερικές ημέρες μετά την υιοθέτηση από το νικαραγουανό κοινοβούλιο αναθεώρησης του Συντάγματος που απαγόρευσε σε μέλη της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν σε εκλογές.

Η διένεξη ανάμεσα στα δύο κράτη της κεντρικής Αμερικής άρχισε όταν ανακοινώθηκε τον Ιούλιο από την κυβέρνηση Ορτέγα η προώθηση αυτής της μεταρρύθμισης, η οποία επιμήκυνε τη διάρκεια της προεδρικής θητείας από τα έξι στα επτά χρόνια και απέκλεισε από τις εκλογές όλους όσοι συμμετείχαν σε «απόπειρες πραξικοπήματος», διέπραξαν «προδοσία της πατρίδας» ή ζήτησαν ή τάχθηκαν υπέρ ξένης «στρατιωτικής επέμβασης».

Το μέτρο μοιάζει να έχει σκοπό να εγγυηθεί τη διαδοχή στην εξουσία πιθανόν μελών της οικογένειας του 80χρονου άλλοτε ηγέτη του κινήματος ανταρτών Σαντινίστας και της συζύγου του και συμπροέδρου Ροσάριο Μουρίγιο.

Η κυβέρνηση του προέδρου της δεξιάς Λουίς Αμπιναδέρ, συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται παράλληλα σε διπλωματική διένεξη με την Κούβα. Στα μέσα του Αυγούστου, απέλασε εννιά εργαζόμενους στην κουβανική πρεσβεία στο Σάντο Ντομίνγκο και τις οικογένειές τους, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους.