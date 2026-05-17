Δύο αεροσκάφη EA-18G Growlers του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στον αέρα και ακολούθως συνετρίβησαν κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighters Skies Air Show, έξω από τη βάση στο Αϊντάχο, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αεροπορικό ατύχημα δεν είχε ευτυχώς δυσάρεστες συνέπειες για τους δύο πιλότους και τους ισάριθμους συγκυβερνήτες των αεροσκαφών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης πριν από τη συντριβή και με τα αλεξίπτωτά τους προσγειώθηκαν σώοι στο έδαφος.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Όπως ήταν φυσικό μετά το ατύχημα στον αέρα, ακολούθησε η διακοπή της εκδήλωσης, με τον εκφωνητή της διοργάνωσης να ενημερώνει σχετικά το κοινό.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή.

Η αεροπορική βάση Mountain Home διερευνά τα αίτια του ατυχήματος με τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών που σημειώθηκε έξω από τη βάση στο Αϊντάχο, κατά τη δεύτερη ημέρα της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αεροπορική βάσης.

«Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και περισσότερα στοιχεία θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμα», δήλωσε σχετικά ο εκπρόσωπος.