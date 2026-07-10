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Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Video Lengkap Salat Jenazah di Makam Imam al-Ridha Dirilis
Salat tersebut dipimpin oleh Ayatollah Hajj Sayyid Mostafa Hosseini Khamenei, putra tertua Pemimpin Revolusi Islam yang gugur sebagai syahid, di makam suci Imam al-Ridha. pic.twitter.com/mQPiehD87A
— Iran Embassy in Indonesia (@IraninIndonesia) July 10, 2026
Moments ago, following a week of magnificent funeral processions, the martyred leader Ayatollah Khamenei was laid to rest beside the shrine of Imam Reza in Mashhad. pic.twitter.com/sQiMXkejgR
— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 9, 2026
Η ταφή του έγινε με απόντα τον γιο και διάδοχό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον με βάση τα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο IRIB.
The meaning of phrases recited by Ayatollah Khamenei’s eldest son at his funeral prayer in Mashhad:
“He was a leader, a struggler in the path of God, who feared no reproach from any critic for the sake of God.” pic.twitter.com/iNVBq0s9o6
— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 9, 2026